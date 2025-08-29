Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά το «αντίο» στη Φενέρ και μία ακόμα αποζημίωση, εκτίναξε το σύνολο που έχει λάβει σε εννιαψήφιο ποσό!

Η θητεία του Ζοσέ Μουρίνιο στην Τουρκία και συγκεκριμένα, τη Φενέρμπατχσε, ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε το καλοκαίρι του 2024 ήταν διετές, αλλά στους 13 μηνές, οι δύο πλευρές έβαλαν «στοπ» στη συνεργασία τους.

Κάπως έτσι, για ακόμα μία φορά στην προπονητική του καριέρα, θα λάβει αποζημίωση και προφανώς, το ποσό είναι σημαντικό.

🚨 BREAKING: Fenerbahçe part ways with José Mourinho as Portuguese head coach won’t continue at the club. ⚠️



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Η κατάσταση για τον Special One στην Τουρκία είχε γίνει ασφυκτική.

Ναι, η αδυναμία εξασφάλισης μίας θέσης στη League Phase του Champions League, για 2η σερί σεζόν, ήταν καθοριστική. Ο αποκλεισμός από την Μπενφίκα «κόστισε». Το τελειωτικό χτύπημα για το πρόωρο «αντίο», όμως, ήταν οι δηλώσεις του.

«Αν το Champions League ήταν σημαντικό για την ομάδα μου, κάτι θα είχε κάνει μεταξύ των αγώνων με τη Φέγενορντ και την Μπενφίκα. Θεωρώ πως η Φενερμπαχτσέ δεν είχε μεταγραφική λίστα», ανέφερε ο Ζοσέ Μουρίνιο πριν τη ρεβάνς στη Λισαβόνα.

Έτσι, λοιπόν, το πρωί της 29ης Αυγούστου του 2025, ο Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται ξανά σε αναζήτηση νέας ομάδας.

«Ευχαριστούμε τον Ζοσέ Μουρίνιο για την προσπάθειά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην καριέρα του στο μέλλον», ανέφερε η ανακοίνωση του τουρκικού συλλόγου, που πλέον, θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο του συμβολαίου του, στον Πορτογάλο τεχνικό.

Τι ύψος έχει το συγκεκριμένο ποσό; Περίπου 15.000.000 ευρώ!

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Στην περίπτωση ενός άλλου προπονητή, ίσως φαινόταν μυθικό. Στην περίπτωση του Special One, όμως, «μυθικό» γίνεται μόνο αν κοιτάξει κανείς τη μεγάλη εικόνα!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι… master στις αποζημιώσεις, αφού με τα 15 αυτά εκατομμύρια ευρώ, ξεπέρασε τα 100 στο σύνολο αυτών που έχει λάβει στην καριέρα του!

Κι όμως. Περίπου 31 εκατ. ευρώ, έχει λάβει από την Τσέλσι για τις δύο απολύσεις του, ενώ 22 εκατ. ευρώ έλαβε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η αποζημίωσή του από την Τότεναμ και τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν κοντά στα 20.000.000 ευρώ, ενώ επιπλέον 3,5 εκατ. έλαβε από τη Ρόμα.

Όσον αφορά το μέλλον του; Ήδη ξεκίνησαν οι φήμες περί επιστροφής του στην Premier League και μάλιστα, για λογαριασμό της Νότιγχαμ Φόρεστ.