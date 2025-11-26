H Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η πρώτη ομάδα, μετά από περίπου 20 μήνες που κερδίζει τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης. Πότε είχε συμβεί κάτι παρόμοιο;

Τι ΜΑΤΣΑΡΑ είδαμε; Ένα παιχνίδι, που τα είχε πραγματικά όλα! Γκολ, συγκινήσεις, ανατροπή και ένα «αχ» για τον Ολυμπιακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 3-4) μπόρεσε να κερδίσει μέσα στο Γ. Καραϊσκάκης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ «έλαμψε» με τέσσερα γκολ. Οι Πειραιώτες έκαναν τους Μαδριλένους να… ιδρώσουν στα ταλευταία λεπτά, αλλά η ισοφάριση δεν ήρθε. Με αυτόν τον τρόπο, ήρθε και μία εντός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό.

Ένα καθόλου συχνό φαινόμενο στην «εποχή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ», καθώς έχει συμβεί μόλις τρεις φορές!

Ποια ήταν η τελευταία ομάδα που κέρδισε τον Ολυμπιακό στο «σπίτι» του;

Γυρνάμε στον Μάρτιο του 2024

Θα πρέπει να πάμε στις πρώτες ημέρες του Ισπανού τεχνικού στον Πειραιά. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν η πρώτη ομάδα που τον «πλήγωσε» εντός έδρας, σε ένα ματς για τους «16» του Conference League.

Λίγες ημέρες αργότερα από την ήττα στην Ευρώπη οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» μπόρεσαν να κρατήσουν μακριά από τους… βαθμούς τον Ολυμπιακό για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, καθώς επικράτησαν με 3-1.

Πότε έγινε αυτή η αναμέτρηση; Στις 10 Μαρτίου του 2024! Δηλαδή, περίπου πριν από 20 μήνες!

Από τότε η λέξη ήττα στο Γ. Καραϊσκάκης δεν υπήρχε ποτέ στο «λεξιλόγιο» των Πειραιωτών. Κι αυτό, γιατί το κοντέρ «έγραφε» 30 νίκες και εννέα ισοπαλίες, για τους εντός έδρας αγώνες.

Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης μπόρεσε να βάλει «τέλος» σε αυτό το εκπληκτικό σερί που «έτρεχαν» σε όλες τις διοργανώσεις οι «ερυθρόλευκοι».