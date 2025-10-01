Ο Ολυμπιακός το έψαξε, προσπάθησε να πάρει το αποτέλεσμα στο Λονδίνο, όμως δύο παίκτες της Άρσεναλ έκαναν τη διαφορά.

Η αποστολή που είχε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο ήταν δύσκολη εξ αρχής. Η Άρσεναλ διανύει την καλύτερή της περίοδο και στο Emirates επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί.

Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 2-0 (01/10), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Champions League και έτσι, οι Πειραιώτες έμειναν στον ένα βαθμό.

Παρ΄ όλα αυτά, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ πάλεψαν στο παιχνίδι. Έφτασαν με αξιώσεις στην περιοχή των Λονδρέζων, ωστόσο δεν μπόρεσαν να παραβιάσουν τελικά την εστία τους. Ή μάλλον, το κατάφεραν, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε ξεκινήσει από θέση οφσάιντ.

Πάντως, δίχως καμία αμφιβολία, η Άρσεναλ είδε δύο παίκτες της να ξεχωρίζουν.

Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ ήταν εξαιρετικός και γι’ αυτό αναδείχθηκε και ως πολυτιμότερος της αναμέτρησης. Ο αρχηγός της ομάδας από το Βόρειο Λονδίνο είχε την ασίστ στο 2-0 του Σάκα, όμως σε όλο το ματς που είχε προηγηθεί, αποτέλεσε τον άνθρωπο που κινούσε τα… νήματα.

Είναι χαρακτηριστικό πως είχε 86 (!) επαφές με την μπάλα, μετρώντας 83% ακρίβεια στις πάσες του (54/65). Παράλληλα, είχε 7/10 επιτυχημένες μακρινές μπαλιές και κυρίως, 4 πάσες-κλειδιά, προς τους συμπαίκτες του, για να «διασπάσουν» την άμυνα του Ολυμπιακού.

Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί, αφού πρόσθεσε ακόμα 5/9 κερδισμένες μονομαχίες και 3 κερδισμένα φάουλ.

Από την άλλη πλευρά, πρωταγωνιστής υπήρξε και ο Νταβίντ Ράγια. Ο γκολκίπερ της Άρσεναλ έβαλε «στοπ» σε όποια επιθετική προσπάθεια έκανε ο Ολυμπιακός.

Η μεγαλύτερη στιγμή των «ερυθρολεύκων», σίγουρα, ήταν το σουτ του Ποντένσε στο 20′, όταν ο Ισπανός γκολκίπερ, με μία εντυπωσιακή επέμβαση, απομάκρυνε σε κόρνερ.

Ο Ράγια είχε 0.61 αποτρεπτέντα γκολ, έχοντας 3 αποκρούσεις εντός περιοχής, ενώ «καθάρισε» και μία φάση, όταν χρειαζόταν.

Ο Ολυμπιακός το «κυνήγησε», λοιπόν, «δούλεψε» αρκετά το παιχνίδι στο Emirates, αλλά στο φινάλε έπεσε… πάνω στο καλοδουλεμένο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα.