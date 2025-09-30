Ο Μπερντ Λένο έζησε ιδίοις όμμασι την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού στο Emirates και είναι ο ιδανικός «αναλυτής», για τη νέα «μάχη» κόντρα στην Άρσεναλ. Μιλά στο Ole.gr και τον Τάσο Φαραό για όσα θυμάται από τότε, το ανίκητο «όπλο» των Λονδρέζων, αλλά και για τους Μάρκο Σίλβα-Παναγιώτη Ρέτσο.

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Με πάνω από 200 συμμετοχές στην Premier League, ο Μπερντ Λένο δεν χρειάζεται συστάσεις. Από την τετραετία στην Άρσεναλ, ως τη Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, ως βασικό και αναντικατάστατο «εργαλείο», κάτω από τα δοκάρια.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας έχει διαδραματίσει, δίχως αμφιβολία, καίριο ρόλο στη σταθεροποίηση, αλλά και τη σταδιακή άνοδο της ομάδας του Πορτογάλου τεχνικού. Ένας προπονητής, που έχει βρεθεί και στην Ελλάδα φυσικά, καθώς είχε καθίσει για έναν χρόνο στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Η σύνδεση του Λένο με τους «ερυθρόλευκους», πάντως, δεν αρχίζει με τον Μάρκο Σίλβα. Εν αντιθέσει, πριν ανταμώσουν οι δρόμοι τους, είχε ήδη συναντήσει τους Πειραιώτες, ως αντίπαλος.

Όταν ακόμα υπερασπιζόταν την εστία της Άρσεναλ, ήταν ο τερματοφύλακάς της στην ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού στο Emirates, τον Φεβρουάριο του 2020, όταν η ελληνική ομάδα πήρε το «χρυσό» εισιτήριο για τους «16» του Europa League, με το… buzzer-beater του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στην παράταση.

🇲🇦 Olympiacos hero Youssef El-Arabi scores against Arsenal for the second season running… ⚽️@olympiacosfc | #UEL pic.twitter.com/1FRJ5aiYw9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 11, 2021

Μάλιστα, ήταν «παρών» και την επόμενη χρονιά, με τους «κανονιέρηδες» να αποκλείουν, όμως, αυτή τη φορά τους Πειραιώτες, στη μεταξύ τους «διασταύρωση», στις 16 καλύτερες ομάδες της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Μπερντ Λένο γνωρίζει πολύ καλά τόσο την Άρσεναλ, όσο και τον Μικέλ Αρτέτα. Άλλωστε, ο Ισπανός τεχνικός ήταν επίσης εκεί, στον θρίαμβο των «ερυθρολεύκων» στο Λονδίνο, έχοντας αναλάβει λίγους μήνες πριν.

Μιλώντας στο Ole.gr και τον Τάσο Φαραό, ο 33χρονος γκολκίπερ της Φούλαμ αναλύει τους κινδύνους που «κρύβει» η ανανεωμένη Άρσεναλ, στο επερχόμενο ματς του Champions League με τους Πειραιώτες. Γυρνά πίσω σε όσα θυμάται από εκείνο το ματς του Emirates, ενώ αποθεώνει τον Μάρκο Σίλβα, αλλά και τον άλλοτε συμπαίκτη του, Παναγιώτη Ρέτσο!

Από τη συζήτηση δεν έλειψε και μία ενδιαφέρουσα ιστορία, σχετικά με το πώς έγινε τελικά τερματοφύλακας. Ενώ όσον αφορά μία ενδεχόμενη, μελλοντική μετακίνηση στην Ελλάδα, το «παράθυρο» έμεινε, έστω και λίγο, ανοιχτό!

«Στημένα, το μεγαλύτερο ατού της Άρσεναλ»

«Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τις στημένες φάσεις. Αυτό είναι μακράν το μεγαλύτερο ατού της Άρσεναλ. Περιμένουν κόρνερ, φάουλ, ακόμα και πλάγια. Στην Premier League το 80–90% των γκολ τους προέρχεται από στημένα.

Από την εμπειρία μου τα τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετικοί σ’ αυτό, ειδικά απέναντι σε ομάδες που δεν είναι συνηθισμένες στο physical game του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού θα προετοιμαστούν κατάλληλα. Όμως, ακόμη κι αν το κάνεις, είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού.

Οι εκτελέσεις είναι πάντα κορυφαίες και ο τρόπος που δημιουργούν χώρους, είναι βγαλμένος από το κορυφαίο επίπεδο. Είναι σίγουρα κάτι για το οποίο ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός».

Arsenal have scored 36 goals from corners since the start of 23/24 ⚽️



15 more than anyone else! 😮‍💨 pic.twitter.com/Q8TfI3ODTc — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 29, 2025

«Oι οπαδοί του Ολυμπιακού έβαλαν “φωτιά” στο Emirates»

Πέρα από το δυνατότερο στοιχείο της Άρσεναλ, ο Μπερντ Λένο ταξίδεψε και στη «μονομαχία» με τον Ολυμπιακό το 2020. Μία συνάντηση που θυμάται, όχι μόνο λόγω του αποκλεισμού, αλλά και χάρη στη δυναμική παρουσία των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων στις εξέδρες του Emirates!

«Θυμάμαι την κλήρωση με τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2020. Ξέραμε ότι εκτός έδρας θα ήταν πολύ δύσκολο. Κερδίσαμε 1–0, αλλά ο Ολυμπιακός είχε πολλές ευκαιρίες και έπαιξε πολύ καλά. Βάλαμε ένα τυχερό γκολ και σταθήκαμε γενικά τυχεροί που νικήσαμε.

Στη ρεβάνς δεν παίξαμε στο επίπεδό μας και ο Ολυμπιακός άξιζε τη νίκη και την πρόκριση. Θυμάμαι ότι είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος, αλλά συνολικά εκείνοι κέρδισαν δίκαια.

Στην Αγγλία το Europa League δεν έχει την ίδια αξία με το Champions League. Παίρνει πολλή ενέργεια και έτσι, για τις αγγλικές ομάδες η προτεραιότητα είναι κυρίως η Premier League. Ήταν πολύ κακή μέρα για εμάς, δίχως αμφιβολία, αλλά όχι το τέλος του κόσμου. Ο Ολυμπιακός άξιζε να περάσει», ανέφερε αρχικά στο Ole.gr ο Γερμανός τερματοφύλακας.

«Στη ρεβάνς μάλλον νιώσαμε υπερβολικά άνετα, επειδή ήμασταν πολύ δυνατοί στην έδρα μας. Όμως, αφού δεχτήκαμε γκολ, αγχωθήκαμε. Τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, οπότε αν έβαζαν άλλο ένα, θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον δύο γκολ. Αυτό το έκανε ακόμα πιο δύσκολο.

Δεν ήταν καλή μέρα για εμάς και άξιζε να χάσουμε και να αποκλειστούμε. Ο Ολυμπιακός τα πήγε πολύ καλά. Θυμάμαι τους φιλάθλους πίσω από το τέρμα, ήταν απίστευτοι και έσπρωχναν συνεχώς την ομάδα τους. Οι δικοί μας φίλαθλοι δεν είχαν γεμίσει το γήπεδο, αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού τού είχαν βάλει “φωτιά”. Αυτό τους βοήθησε πολύ. Απλώς δεν ήταν η μέρα μας».

Με αφορμή την αναφορά του Μπερντ Λένο στην εξέδρα των φιλάθλων του Ολυμπιακού, στην κουβέντα τέθηκε και ένα ζήτημα, που αφορά την αναμέτρηση στο Λονδίνο, μεταξύ των δύο ομάδων, το βράδυ της Τετάρτης (01/10, 22:00).

Η Άρσεναλ, μετά τη «διασταύρωση» με τον Ολυμπιακό, έκανε γνωστό πως κανένας δεν θα μπορούσε να προμηθευτεί εισιτήριο για το συγκεκριμένο ματς, χωρίς να έχει αποκτήσει κάρτα μέλους, πριν από την ημερομηνία της κλήρωσης. Θέλησε με τον τρόπο αυτό, να αποφύγει τη μεγαλύτερη μετακίνηση των φίλων των Πειραιωτών.

«Όπως είπα, νομίζω ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν τεράστια επίδραση στο παιχνίδι, επειδή έδιναν ώθηση συνεχώς στην ομάδα τους. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο, αλλά η εξέδρα του Ολυμπιακού ήταν κάτι παραπάνω από… γεμάτη και πολύ θορυβώδης. Ο Ολυμπιακός, σίγουρα, το πίστευε πιο πολύ από εμάς και οι φίλαθλοί του είχαν καταλυτική συμμετοχή σε αυτό.

Καταλαβαίνω γιατί η Άρσεναλ σταμάτησε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού από το να “κυριεύσουν” το Emirates. Αλλά νομίζω ότι στο Champions League είναι αλλιώς, εκεί δίνονται περισσότερα εισιτήρια και είναι αδύνατο να πάρουν τόσα πολλά οι φιλοξενούμενοι».

«Η αντίδραση του Αρτέτα και ο σεβασμός στον Ολυμπιακό»

Ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος διένυε μόλις τους πρώτους μήνες του στο «τιμόνι» της Άρσεναλ, γνώριζε πως έπρεπε να «χτίσει» κάτι από την αρχή. Βλέποντας την τρέχουσα πορεία της ομάδας από το Βόρειο Λονδίνο, σίγουρα το έργο του μπορεί να κριθεί επιτυχημένο.

Πάντως, τον Φεβρουάριο του 2020, αν και αναγνώρισε τα λάθη της ομάδας του, παρέμεινε ψύχραιμος και έστρεψε άμεσα την προσοχή των «κανονιέρηδων» στην Premier League, όπως τόνισε ο Μπερντ Λένο.

«Νομίζω ότι η αντίδραση του Αρτέτα ήταν ξεκάθαρη. Μας είπε ότι κάναμε πάρα πολλά λάθη. Σε πνευματικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και πιο έτοιμος από εμάς. Τους δώσαμε την ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν. Δεχτήκαμε γκολ από κόρνερ και μετά ξανά από σέντρα, νομίζω σε δεύτερη ευκαιρία, μετά από κόρνερ.

Έτσι δεν μπορείς να κερδίσεις αγώνες στο Europa League. Όμως, όπως μας είπε, ήταν απλώς μια κακή μέρα, όχι το τέλος του κόσμου. Η προσοχή μας ήταν στην Premier League».

Ο Γερμανός γκολκίπερ αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση που δείχνουν, πλέον, στην Αγγλία προς τον Ολυμπιακό, μετά και την κατάκτηση του Conference League.

«Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αναγνωρίζεται στην Αγγλία ως μία πολύ μεγάλη ομάδα. Με διαφορά η μεγαλύτερη στην Ελλάδα νομίζω. Φυσικά, όλοι είδαν ότι κέρδισε το Conference League το 2024.

Οι ομάδες εδώ πάντα σέβονται τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν παίζουν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι ένας σύλλογος που όλοι σέβονται».

Μάρκο Σίλβα & Παναγιώτης Ρέτσος

Έπειτα, η συζήτηση οδηγήθηκε στον τωρινό τεχνικό του και έναν άλλοτε συμπαίκτη του, στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο «φανταστικός προπονητής» Μάρκο Σίλβα και ο «κορυφαίος επαγγελματίας» Παναγιώτης Ρέτσος, «μέσα» από τα μάτια του Μπερντ Λένο.

«Πρώτα απ’ όλα, ο Μάρκο Σίλβα είναι ένας φανταστικός προπονητής και τα αποτελέσματα που έχει φέρει με την ομάδα, καθώς και η συνολική βελτίωση του συλλόγου, είναι εντυπωσιακά. Του αξίζει όλη η αναγνώριση για το ότι άλλαξε τη νοοτροπία του κλαμπ, για τους παίκτες που έφερε και για τη συνοχή που έχτισε.

Είναι κορυφαίος, πολύ παθιασμένος, δίνει σημασία στη λεπτομέρεια και είναι εξαιρετικά φιλόδοξος. Κάθε μέρα πιέζει τους πάντες να γίνουν καλύτεροι. Ταυτόχρονα, μπορεί να είναι αστείος και πολύ ταπεινός, όπως και το επιτελείο του.

Είμαι σίγουρος ότι μια μέρα θα φύγει από τη Φούλαμ και θα αναλάβει μία από τις κορυφαίες ομάδες, γιατί πραγματικά το αξίζει».

«Με τον Πάνο Ρέτσο δεν έχουμε μιλήσει εδώ και λίγο καιρό, αλλά τον ακολουθώ στο Instagram και βλέπω τι κάνει. Είδα ότι γύρισε στον Ολυμπιακό.

Τώρα είναι πολύ πιο έμπειρος απ’ ό,τι στη Λεβερκούζεν. Τότε ήταν πολύ νέος, αλλά πολύ ταλαντούχος. Εξαιρετικός με την μπάλα, καλό παιδί και κορυφαίος επαγγελματίας. Χαίρομαι που γύρισε στην ομάδα που θεωρεί σπίτι του και που είναι αρχηγός.

Θα ήθελα πολύ να τον ξαναδώ ή να παίξω αντίπαλός του. Όπως είπα, είναι πραγματικά top και πολύ καλός άνθρωπος».

Premier League ή Bundesliga;

«Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η διαφορά ανάμεσα σε Premier League και Bundesliga. Η ποιότητα είναι πολύ καλύτερη στην Αγγλία. Στη Γερμανία υπάρχει ουσιαστικά μόνο η Μπάγερν Μονάχου, ενώ στην Αγγλία υπάρχουν πολλές κορυφαίες ομάδες. Η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι και πολλές άλλες.

Η ποιότητα τόσο των κορυφαίων όσο και των μεσαίων ομάδων είναι πολύ υψηλότερη. Ακόμα και οι ομάδες που βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία μπορούν να κερδίσουν τις πρώτες. Το παιχνίδι είναι πιο γρήγορο και πιο physical. Οι στημένες φάσεις είναι πιο δύσκολες, οι διαιτητές δεν σφυρίζουν σε κάθε επαφή, πράγμα που εδώ αρέσει στον κόσμο. Επίσης, η ταχύτητα του παιχνιδιού είναι διαφορετική.

Συνολικά, το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος σε σχέση με τη Γερμανία».

«Ελλάδα; Ποτέ μη λες ποτέ!»

Λίγο πριν το… σφύριγμα της λήξης, ο Μπερντ Λένο στάθηκε στο πώς έγινε τελικά τερματοφύλακας, λόγω μίας συγκυρίας, όταν ακόμα ήταν παιδί.

«Ξεκίνησα σαν μέσος, μέχρι που ήμουν 7–8 χρονών. Σε ένα τουρνουά στη Γερμανία με την ομάδα της πόλης μου, ο τερματοφύλακας δεν εμφανίστηκε, και ο προπονητής ρώτησε ποιος θέλει να μπει στο τέρμα. Σήκωσα το χέρι μου και είπα “ναι, θα δοκιμάσω”.

Τα πήγα πολύ καλά, και μετά ρώτησα έναν φίλο μου αν μπορούσα να είμαι εγώ στο τέρμα, να αλλάζαμε θέσεις. Εκείνος άλλαξε γνώμη, είπε ότι δεν πειράζει, κι έτσι έπαιξε όντως έξω, για να καθίσω εγώ στο τέρμα. Από εκείνη τη μέρα παίζω τερματοφύλακας και δεν άλλαξα ποτέ ξανά θέση».

Ενώ για το αν θα ερχόταν στην Ελλάδα, κάποια στιγμή στο μέλλον; Το «παράθυρο» έμεινε ανοιχτό. Προς το παρόν, όμως, επικεντρώνεται αποκλειστικά στην Premier League.

«Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι απλοί. Θέλω άλλη μια καλή σεζόν με τη Φούλαμ. Ελπίζω καλύτερη από την προηγούμενη. Ξέρουμε όλοι ότι η Premier League είναι πολύ σκληρή. Κάθε παιχνίδι είναι απαιτητικό και χρειάζονται πάντα κορυφαίες εμφανίσεις.

Για το μέλλον μου και αν θα έπαιζα στην Ελλάδα; Λέω ποτέ μη λες ποτέ! Αυτή τη στιγμή απολαμβάνω την Premier League. Παίζω εδώ, πάνω από 7 χρόνια και την αγαπώ. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.

Λατρεύω τον ελληνικό πολιτισμό. Στη Γερμανία έχουμε πολλούς Έλληνες, έχω Έλληνες φίλους και μου αρέσει το φαγητό. Θα μπορούσε να είναι μια καλή εμπειρία να ζήσω και να παίξω εκεί. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο, την επόμενη σεζόν ή σε δύο χρόνια.

Είμαι πολύ ήρεμος γι’ αυτό. Έχω τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια στη Φούλαμ, και μετά θα δούμε τι θα γίνει».