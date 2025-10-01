Ο Ντανιέλ Ποντένσε «άγγιξε» το γκολ στο Άρσεναλ-Ολυμπιακός, αλλά δεν θα ήταν η πρώτη φορά, που θα «πλήγωνε» τους Λονδρέζους στο Emirates.

Ο Ολυμπιακός είδε την Άρσεναλ να προηγείται με το γκολ του Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αλλά ανέβασε την πίεσή του και «άγγιξε» το γκολ με τον Ντανιέλ Ποντένσε, στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Τσικίνιο βρήκε χώρο από δεξιά και σέντραρε στην περιοχή των Λονδρέζων, με τον βραχύσωμο εξτρέμ να πιάνει ένα φοβερό σουτ με τη μία.

Ωστόσο, η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα, αλλά κόρνερ, καθώς ο Νταβίντ Ράγια προέβη σε μία απίθανη επέμβαση και έβγαλε την μπάλα κόρνερ.

Ο Ποντένσε, πάντως, δεν θα σκόραρε για πρώτη φορά στο Emirates. Αντίθετα, έχει προλάβει να χριστεί σκόρερ στο ίδιο γήπεδο, όταν φορούσε τη φανέλα της Γουλβς.

Τον Νοέμβριο του 2020, ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε γράψει το 1-2 για τους «λύκους», σε αυτό το γήπεδο, στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με αποτέλεσμα να χαρίσει τελικά τη νίκη στη Γουλβς, απέναντι στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.