Καλύτερα να μην… πρωταγωνιστήσεις σε τελικό Champions League. Μία «κατάρα», που δεν σταματάει με τίποτα και ούτε ο Ντεζιρέ Ντουέ φαίνεται να τη «γλυτώνει»!

Στον τελικό του Champions League πρωταγωνιστής και μετά… νοσοκομείο!

Ένα έργο, που το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ξανά και ξανά! Άλλοι ποδοσφαιριστές, με πιο σοβαρά προβλήματα, ενώ άλλοι έχουν τον έναν τραυματισμό πίσω από τον άλλον.

Ποιο ήταν το τελευταίο «θύμα»; Ο Ντεζιρέ Ντουέ! Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έκανε «πάρτι» στον τελικό των «αστεριών» κόντρα στην Ίντερ πριν λίγους μήνες.

Σκόραρε δύο φορές και ήταν ένας από τους λόγους που η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για πρώτη φορά το τρόπαιο με τα μεγάλα «αυτιά»!

Ωστόσο, η νέα σεζόν έχει ξεκινήσει πολύ «στραβά». Μετά από έναν τραυματισμό, επέστρεψε, αλλά και πάλι θα μείνει στα «πιτς»! Μάλιστα οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς πολλά δημοσιεύματα λένε πως μπορεί να μείνει εκτός ακόμα και για μερικούς μήνες!

Επιβεβαιώνοντας πως υπάρχει «κατάρα» σε όσους παίρνουν το βραβείο του POTM στους τελικούς του Champions League. Άλλωστε, τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και δεν σταματούν!

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ):

Η πρώτος που την… πάτησε ήταν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Το 2019 η Λίβερπουλ έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης, κερδίζοντας την Τότεναμ στον αγγλικό «εμφύλιο»!

Πολυτιμότερος όλης της χρονιάς, αλλά και του τελικού ήταν ο Ολλανδός αμυντικός.

Τον Οκτώβριο της σεζόν 2020-21 υπέστη ρήξη χιαστών και έμεινε εκτός δράσης για περίπου έναν χρόνο!

Κίνγκσλεϊ Κομάν (;) Μπάγερν Μονάχου

Μία ιδιαίτερη περίπτωση είναι ο Κίνγκσλεϊ Κομάν. Τη σεζόν του κορονοϊού, η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε ένα από τα πιο… διαφορετικά Champions League της ιστορίας, με πρωταγωνιστή τον Γάλλο εξτρέμ στον τελικό.

Μπορεί να μην είχε ποτέ έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, όμως από τότε έχει αναγκαστεί να μείνει στα «πιτς» για 61 ματς!

Ένγκολο Καντέ (Τσέλσι):

Μέχρι και τον Ένγκολο Καντέ μπόρεσε να «χτυπήσει» αυτή η «κατάρα»! To 2021 η Τσέλσι κέρδισε το δεύτερο Champions League της ιστορίας της, με POTM στον τελικό τον Γάλλο μέσο.

Η επόμενη σεζόν του κύλησε πολύ «στραβά», καθώς έχασε συνολικά 24 αγώνες! Ενώ, από τον Αύγουστο του 2022 έως και τον Φλεβάρη του 2023 είχε μείνει εκτός δράσης, ξανά με τραυματισμό!

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης):

Το 2022 ένας τερματοφύλακας ήταν ο MOTM στον τελικό της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Τιμπό Κουρτουά «έχτισε» τοίχος στην εστία του και ήταν ο MVP στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης, απέναντι στη Λίβερπουλ.

Ο Βέλγος τον Αύγουστο του 2023 πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού, που τον κράτησε μακριά από τα γήπεδα για 42 αγώνες! Παράλληλα, πολλά είναι και τα προβλήματα, που έχει αντιμετωπίσει από εκείνη τη σεζόν, μέχρι και σήμερα.

🚨⚪️ BREAKING: Thibaut Courtois has ruptured his internal meniscus of the right knee.



He’s expected to be out for the next two months, season almost over for the Belgian GK who had just recovered from ACL injury. pic.twitter.com/onYqckDDyJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2024

Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι):

Το 2023 είναι μία ιδιαίτερη χρονιά για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς έφτασε στην πρώτη κατάκτηση Champions League της ιστορίας της. Ο Ρόδρι ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και του τελικού εξαιρετικός.

Ήταν παντού στο γήπεδο, «κατάπιε» πολλά χιλιόμετρα, ενώ σκόραρε και το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Στο τέλος του αγώνα πήρε τον τίτλο του MOTM. Ωστόσο, μετά από λίγους μήνες οι «πολίτες» τον έχασαν -σχεδόν- για μία ολόκληρη σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού!

Rodri is out for the season after tearing his ACL against Arsenal, per multiple reports.



The Ballon d'Or contender has only played 66 Premier League minutes this season.



Damn 💔 pic.twitter.com/NiElfoWTdE — B/R Football (@brfootball) September 23, 2024

Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης):

Πριν τον Ντεζιρέ Ντουέ, ήταν ο Ντάνι Καρβαχάλ. Ο Ισπανός μπακ είχε έναν «σοκαριστικό» τραυματισμό απέναντι στη Βιγιαρεάλ, πριν από έναν χρόνο.

Υπέστη ρήξη χιαστού και έμεινε εκτός δράσης 238 ημέρες! Ωστόσο, ποτέ δεν έχει επιστρέψει πίσω στις παλιές του… επιδόσεις! Κι όλα αυτά, ενώ το τέλος της σεζόν του 2024 τον βρήκε POTM στον τελικό του Champions League!

🚨 Dani Carvajal has picked up a knee injury.



Xabi Alonso confirms the Real Madrid captain will be sidelined for around 7-8 weeks.#LaLiga pic.twitter.com/abGCqLzmcV — DAZN Football (@DAZNFootball) October 31, 2025

Τελικά, μιλάμε για ένα τυχαίο γεγονός ή για μία «κατάρα»;