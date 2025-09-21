Οι παίκτες της Καϊράτ Αλμάτι φαίνεται πως θα έχουν και ένα… ιδιαίτερο κίνητρο, για να τα δώσουν όλα στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Καϊράτ Αλμάτι έγραψε ιστορία και συμμετέχει για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League.

Μάλιστα, έμελλε να βρεθεί και στον δρόμο του Ολυμπιακού, αφού θα υποδεχθεί τους Πειραιώτες στο Καζακστάν, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Δίχως αμφιβολία, το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου θα είναι ιδιαίτερο για την Καϊράτ Αλμάτι. Αυτό θα συμβεί, διότι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ωστόσο, από ότι φαίνεται θα έχουν και ένα… έξτρα κίνητρο στην εν λόφω αναμέτρηση. Ο Τουρσενγκάλι Αλαγκούζοφ, ένας μεγάλος επιχειρηματίας, αποφάσισε να υποσχεθεί ότι θα προσφέρει ένα αυτοκίνητο σε κάθε παίκτη της Καϊράτ, εφόσον κατορθώσουν να κερδίσουν τη «βασίλισσα» της Ευρώπης!

«Ως πατριώτης της δημοκρατίας, παραμονές των γενεθλίων μου, αν η ομάδα νικήσει τη Ρεάλ, όσοι αγωνιστούν θα πάρουν δώρο ένα αυτοκίνητο. Το Αλμάτι είναι η πρωτεύουσα του κόσμου και η Καϊράτ η πρωταθλήτρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.