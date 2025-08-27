Η Καϊράτ Αλμάτι ζει ονειρικές στιγμές, έχοντας στο ρόστερ της και έναν ποδοσφαιριστή, που έχει περάσει από την Ελλάδα!

Ποιος το περίμενε; Η Καϊράτ Αλμάτι ξεκίνησε το ευρωπαϊκό της ταξίδι στις 8 Ιουλίου. Απέκλεισε κατά σειρά της Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Κουόπιο και Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Όλοι νόμιζαν πως το όνειρό της είχε «σβήσει» οριστικά στα Play Offs του Champions League, καθώς απέναντί της βρήκε τη Σέλτικ.

Η «κατάρα» της Σέλτικ στο Champions League έχει ως αρχή του… κακού την ΑΕΚ! Η Σέλτικ βίωσε έναν οδυνηρό αποκλεισμό στα Play Offs του Champions League και συνέχισε μια «κατάρα» που ξεκίνησε από την… ΑΕΚ!

Ωστόσο, μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες, «έστειλε» το ματς στα πέναλτι και πέτυχε κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο. «Έκλεισε» θέση για τη League Phase της διοργάνωσης!

Πόσοι ήξεραν ότι στην προσπάθειά της υπήρχε και ένας «Έλληνας»; Κι όμως, η Καϊράτ Αλμάτι έχει στο ρόστερ της ποδοσφαιριστή, με εμπειρία στη Stoiximan Super League.

Από τον ΟΦΗ, στο Champions League

Ο λόγος για τον Νταν Γκλάζερ. Πολλοί δεν θα τον θυμάστε, καθώς δεν έκατσε για πολύ στα μέρη μας. Το καλοκαίρι του 2023 ο ΟΦΗ τον απέκτησε ως ελεύθερο, μετά από μία πολυετή καριέρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Έναν χρόνο μετά, πρόλαβε να «γεμίσει» τις… αποσκευές του, με 27 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά από μια σεζόν στους Κρητικούς πουλήθηκε έναντι 100 χιλιάδων ευρώ στην Παρί Νίζνι Νόβγκοραντ.

Ωστόσο, μετά από έξι μήνες άλλαξε «στέγη» και πήγε στο Καζακστάν. Ποιος να το περίμενε, ότι σε λιγότερο από έναν χρόνο θα ζούσε το απόλυτο όνειρο, καθώς με την Καϊράτ Αλμάτι θα είναι στη League Phase του Champions League!

Κι όχι, μόνο αυτό, καθώς είχε σημαντικό ρόλο στην ομάδα του, καθώς πήρε μέρος σε επτά αναμετρήσεις στα προκριματικά.

Με αυτόν τον τρόπο, είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στον όμιλο των «αστεριών» στα 28 του.