Γιατί το Άρσεναλ – Ολυμπιακός (01/10, 2-0) «ανάγκασε» τον Χάνσι Φλικ να «προειδοποιήσει» τους ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, σχετικά με τους «ερυθρόλευκους»;

Το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη πλησιάζει. Οι Πειραιώτες σε λίγες ώρες θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Σε μία συνθήκη, που δεν είναι ευνοϊκή για τους Καταλανούς. Οι Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Ζοάν Γκαρθία, Ντάνι Όλμο και Γκάβι είναι σίγουρα εκτός. Το ίδιο και οι Ραφίνια και Φεράν Τόρες, όπως είπε ο Χάνσι Φλικ.

Ο Γερμανός προπονητής, στη συνέντευξη Τύπου, επισήμανε πως οι παίκτες του, πρέπει να είναι προσεκτικοί απέναντι στη δυνατή επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού.

Κι όλα αυτά, εξαιτίας του ματς με την Άρσεναλ (01/10, 2-0)! Κι όμως, ο Χάνσι Φλικ «έστειλε» μήνυμα στους παίκτες του, καθώς τόνισε πως αν δουν το ματς με τους «κανονιέρηδες» θα καταλάβουν πως έχουν να τα… βάλουν με μία δυνατή επίθεση.

Αναλυτικά, τι είπε ο Χάνσι Φλικ:

«Έχουν καλή επίθεση. Τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες. Απλώς κοιτάξτε τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους.

Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι δύσκολη και είμαι χαρούμενος που πήραμε τους τρεις βαθμούς εναντίον της Τζιρόνα. Ήταν πολύ σημαντικό και αυτό φάνηκε στην ατμόσφαιρα στην προπόνηση. Είναι καλό να το βλέπουμε αυτό. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έχουμε μια νεανική ομάδα και το χρειάζονται.

Όταν αναλύσαμε τον αγώνα εναντίον της Τζιρόνα, μιλήσαμε για την τοποθέτηση, για τη διατήρηση της σωστής απόστασης από τον αντίπαλο και αν είσαι μακριά από αυτό, πρέπει να τρέχεις περισσότερο. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε: πρέπει να βρούμε καλύτερη τοποθέτηση και, από εκεί και πέρα, να πιέζουμε.

Όταν αναλύσαμε τον αγώνα εναντίον της Τζιρόνα, μιλήσαμε για την τοποθέτηση, για τη διατήρηση της σωστής απόστασης από τον αντίπαλο και αν είσαι μακριά από αυτό, πρέπει να τρέχεις περισσότερο. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε: πρέπει να βρούμε καλύτερη τοποθέτηση και, από εκεί και πέρα, να πιέζουμε.