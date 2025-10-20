H Μπαρτσελόνα θυμίζει «νοσοκομείο», λίγες ώρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (21/10, 19:45). Τι ισχύει με τους τραυματίες, σύμφωνα με τα ΜΜΕ του εξωτερικού;

Ο Ολυμπιακός σε λίγες ώρες θα έρθει αντιμέτωπος, με την -ίσως- πιο δυνατή του «πρόκληση» για τη φετινή σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στην Ισπανία, για να αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα (20/10, 19:45), για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Η αλήθεια είναι πως οι Πειραιώτες πετυχαίνουν τους Καταλανούς, σε ένα «άσχημο φεγγάρι». Όχι από αγωνιστικής άποψης, αλλά από τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν.

🔴⚪OLYMPIACOS 🤝🏻 BARCELONA🔵🔴



Players and coach to have played for both Clubs ↔️ Same football passion pic.twitter.com/LudMArO0hS — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 19, 2025

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα έχει μερικές ηχηρές απουσίες απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν και τα ΜΜΕ του εξωτερικού. Οι Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Ζοάν Γκαρθία, Ντάνι Όλμο και Γκάβι είναι σίγουρα εκτός.

Τον ίδιο δρόμο -κατά πάσα πιθανότατα- θα ακολουθήσει και ο Ραφίνια. Όπως αναφέρει η «EL PARTIDAZO DE COPE» στόχος είναι να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10, 17:15).

Αντίθετα, ο Φεράν Τόρες έχει κάποιες πιθανότητες να «μπει» στην αποστολή, αλλά η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με την «AS».

🚑 (FERRAN): Ferran Torres is a serious doubt for tomorrow's match against Olympiacos. The fact that he did not train with the group yesterday either suggests that he is still not 100% fit.



The player is still suffering from discomfort from the muscle overload he got during the… pic.twitter.com/XN4gMtc959 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 20, 2025

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τους Λαμίν Γιαμάλ και Φερμίν Λόπες. Αμφότεροι έπαιξαν στο τελευταίο ματς της La Liga με την Τζιρόνα (18/10, 2-1)!

Ωστόσο, και οι δύο δεν μπόρεσαν να βγάλουν ολόκληρο 90λεπτο, καθώς είχαν μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επομένως, το αν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν και να είναι «παρών» σε όλο το ματς με τον Ολυμπιακό παραμένει ένα «ερωτηματικό».

Με τα νυν δεδομένα, πάντως, ως βασικοί αναμένονται να ξεκινήσουν οι εξής: Σέζνι, Κουντέ, Κρίστενσεν, Αραούχο, Μπαλντέ, Κασαντό, Πέδρι, Ντε Γιονγκ, Γιαμάλ, Ράσφορντ, Φερμίν Λόπεθ/Φεράν Τόρες.