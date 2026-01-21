Τι είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν και την εμφάνιση που έκανε ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Ο Ολυμπιακός «λύγισε» την Μπάγερ Λεβερκούζεν μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και το βράδυ της Τρίτης (20/01, 2-0) έκανε το δεύτερο βήμα από τα τρία που χρειάζεται, για να συνεχίσει στα νοκ-άουτ του Champions League.

Μετά τη νίκη επί της Καϊράτ, επικράτησε και της Μπάγερ Λεβερκούζεν και πλέον, απέναντι στον Άγιαξ (28/01, 22:00) στο Άμστερνταμ θα τα παίξει όλα για όλα, για το 3/3.

Καθοριστικός στο «χτίσιμο» αυτού του σερί, ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης, χάρις τον οποίο ο Ολυμπιακός κράτησε στο «μηδέν» την Μπάγερ Λεβερκούζεν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, είχε μόνο καλά λόγια να πει.

Τζολάκης ο «κέρβερος» όλης της βραδιάς του Champions League σε αριθμούς Ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν απροσπέλαστο τείχος για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα για το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» ρωτήθηκε για τον Έλληνα γκολκίπερ, για τον οποίο έγινε ένας… παραλληλισμός με τον Ικέρ Κασίγιας, που είχε το παρατσούκλι «Άγιος». Ρωτήθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, αν από το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν κι έπειτα, ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ο «Άγιος» που έχει ο Ολυμπιακός!

«Όχι από σήμερα, αλλά από τότε που είναι μαζί μας ο Τζολάκης είναι ένας καλός τερματοφύλακας και είναι αυτός που μας προστατεύει, αυτό κάνει ο τερματοφύλακας προστατεύει την ομάδα του. Είναι σπάνιες οι φορές που έχει κάνει λάθη και δεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά πάντα είναι εδώ και μας προστατεύει» ανέφερε χαρακτηριστικά!

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πραγματικά εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες που είχαμε και ήμασταν αποτελεσματικοί. Ο αντίπαλος είχε περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δε σκόραρε. Το ποδόσφαιρο πολλές φορές δε σου δίνει αυτό που αξίζεις και υπό αυτήν την έννοια ήμασταν τυχεροί, αλλά έγινε αυτό γιατί εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας».

Ολόκληρη η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η συγκεκριμένη ερώτηση στο 04:30: