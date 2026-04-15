Η ονειρική σεζόν του Κιλιάν Εμπαπέ στο Champions League δεν ήταν αρκετή, με την Μπάγερν Μονάχου να του βάζει «φρένο»!

Η 4άδα του Champions League «κλείδωσε». Μετά την Ατλέτικο Μαδρίτης, την Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου «σφράγισε» την πρόκρισή της.

Σε μία ΜΑΤΣΑΡΑ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (15/04, 4-3), αν και όλα έδειχναν ότι πάμε για παράταση είχαμε την ανατροπή στα τελευταία λεπτά!

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί «δίπλωσε» τις νίκες και διαμόρφωσε τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, η «βασίλισσα» κινδυνεύει να μείνει για ακόμα μία σεζόν χωρίς έναν «μεγάλο» τίτλο στο «παλμαρέ» της.

Ακόμα και αν ο Κιλιάν Εμπαπέ πλησίασε περισσότερο από ποτέ ένα απίθανο ρεκόρ!

Στην «κορυφή» ο Ρονάλντο με τη… βοήθεια της Μπάγερν Μονάχου

O Γάλλος ποδοσφαιριστής έκανε -σχεδόν- τα πάντα τη φετινή σεζόν στο Champions League.

Ήταν σε τρομερή κατάσταση και σκόραρε το ένα τέρμα μετά το άλλο. Το «ταξίδι» του τελείωσε κάπως άδοξα, αφού είχε μία μεγάλη ευκαιρία να κάνει κάτι απίστευτο.

Το γκολ του στο Μόναχο ήταν το 15ο και προφανώς και μιλάμε -τη δεδομένη στιγμή- για τον κορυφαίο σκόρερ της φετινής αγωνιστικής χρονιάς.

Fewest games needed to score 70 Champions League goals:



◎ Lionel Messi (90)

◎ Robert Lewandowski (93)

◉ Kylian Mbappé (98) 🆕



Not bad company to be keeping. https://t.co/sllGsl9mb2 — Squawka (@Squawka) April 15, 2026

Τα 15 τέρματα στη διοργάνωση είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά όχι ο μεγαλύτερος!

Κι όμως, ποιος έχει την πρωτιά; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο Πορτογάλος επιθετικός τη σεζόν 2013-14 είχε σκοράρει συνολικά 17 φορές και ένιωθε την… ανάσα του Κιλιάν Εμπαπέ περισσότερο από ποτέ.

Ωστόσο, μετά τον αποκλεισμό της πρώην ομάδας του θα μπορεί να είναι «ήσυχος» για το ρεκόρ του αυτό.

Κι όχι μόνο αυτό, αφού και η δεύτερη καλύτερη επίδοση, αν’ηκει και πάλι σε εκείνον, αφού τη σεζόν 2015-16 είχε σταματήσει στα 16 τέρματα!