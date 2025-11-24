Μία (ιστορική) ομάδα της Νορβηγίας, με δύο πρώτους προπονητές στον πάγκο της, απέκτησε μερικούς ακόμα φαν. Φιλάθλους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.

Λόγο και μάλιστα σημαντικό για να ρίχνουν κλεφτές ματιές στο νορβηγικό πρωτάθλημα με ξεκάθαρη πρόθεση υπιστήριξης, έχουν εδώ και κάποιες εβδομάδες φίλοι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Πολλώ δε μάλλον τώρα που πλησιάζει το πρωτάθλημα στη χώρα της Βόρειας Ευρώπης με τις δαντελωτές ακτές και τα φιόρδ της στο τέλος του και επικρατεί… ευφορία.

Ευχάριστα μαντάτα έλαβαν χθες Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ από τα ξένα, αφού η ιστορική Βίκινγκ επανήλθε στην κορυφή της κατάταξης. Η ομάδα με τα οκτώ πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας στην πατρίδα της, βρίσκεται αγκαλιά με το ένατο καθώς πέρασε διά πυρός και σιδήρου από την έδρα της Φρέντικσταντ με 1-0. Αποτέλεσμα που βόλεψε τις δύο ελληνικές ομάδες και με το παραπάνω, δίνοντας στους ανθρώπους τους έναν ακόμα λόγο να χαμογελούν.

Η Viking FK, η οποία προάγει ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας με δύο πρώτους προπονητές (Μπιάρτε Λούντε Ααρσάιμ και Μόρτεν Γένσεν) και κανέναν βοηθό, προελαύνει στην Eliteserien, βρισκόμενη στο +1 από την Μπόντο Γκλιμτ, μία στροφή πριν το φινάλε της κούρσας.

Την τελευταία αγωνιστική, η Βίκινγκ θα υποδεχθεί την αδιάφορη Βαλερένγκα (30/11, 18:00), ενώ η Μπόντο Γκλιμτ που παίζει μεσοβδόμαδα με τη Γιουβέντους για το Champions League (25/11, 22:00), θα παίξει τα… ρέστα της με την Φρέντρικσταντ (30/11, 18:00). Ελπίζοντας σε ένα θαύμα αφού δεν περνά από τα χέρια της πλέον.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ από την άλλη ευελπιστούν η κατάσταση να μείνει ως έχει και η Βίκινγκ, να πανηγυρήσει στην κατάκτηση του τροπαίου! Ο λόγος; Αρκετά απλός.

Η «σταχτοπούτα» στα «αστέρια» Μπόντο Γκλιμτ που έχει εντυπωσιάσει τα τελευταία χρόνια και πέταξε εκτός συνέχειας πέρυσι τους «ερυθρόλευκους» από τη συνέχεια του Europa League στα νοκ άουτ, έχει τον καλύτερο συντελεστή από το γκρουπ των πρωταθλητών, ώστε να πάρει την απευθείας πρόκριση στη League Phase του Champions League του χρόνου.

Αν και εφόσον η ομάδα που θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο με τα μεγάλα «αυτιά» για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, έχει παράλληλα εξασφαλίσει ένα εισιτήριο πρόκρισης για τα «αστέρια» της επόμενης σεζόν – γεγονός που φαντάζει και το πιο πιθανό – τότε η δυνατότητα για απευθείας πρόκριση δίνεται στην επόμενη ομάδα με τον αμέσως καλύτερο συντελεστή πόντων στην UEFA.

Αυτή τη στιγμή, η Μπόντο Γκλιμτ έχει 55.000 βαθμούς ενώ ακόμα πιο πάνω βρίσκεται η Ρέιντζερς που απέχει όμως – για την ώρα – 12 βαθμούς από την πρωτοπόρο Χαρτς. Αμέσως επόμενος, ακολουθώντας κατά πόδας του Νορβηγούς που τίθενται νοκ άουτ από αυτήν την διεκδίκηση αν δεν πάρουν το πρωτάθλημα, είναι ο Ολυμπιακός με 54.500 πόντους.

Ακόμα βέβαια κι αν αλλάξει βέβαια χέρια η κούπα του πρωταθλητή Νορβηγίας στο photo finish χέρια, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να την προσπεράσει μέσω της αγωνιστικής ποντοδότησης στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Οι βαθμοί που χωρίζουν τις δύο ομάδες είναι ελάχιστοι (500), με κάθε νίκη στο Champions League να δίνει 2.000 και κάθε ισοπαλία 1.000. Άρα ακόμα κι έτσι, οι Πειραιώτες μπορούν να απεμπλακούν από τα σενάρια με την Μπόντο Γκλιμτ, ό,τι και να γίνει στο πρωτάθλημα της χώρας της, στρέφοντας τα βλέμματα αποκλειστικά και μόνο στη Σκωτία. Γιατί όμως να μην γίνει ακόμα πιο εύκολο;

Υπενθυμίζεται πως οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν τη συνθήκη αυτή και το περασμένο καλοκαίρι περνώντας… αέρα στη League Phase του Champions League, δίχως προκριματικά.

Με ενδιαφέρον αντιμετωπίζει την εν λόγω κατάσταση και ο ΠΑΟΚ που κοιτάζει προς Νορβηγία. Οι Θεσσαλονικείς διαθέτουν την 7η καλύτερη βαθμολογία στο μονοπάτι των πρωταθλητών, οπότε αν και εφόσον κόψουν πρώτοι το νήμα στην Ελλάδα και η Βίκινγκ δεν… αυτοκτονήσει, τότε θα έχουν βάλει μία ακόμα ομάδα από κάτω τους.

Βέβαια οι «ασπρόμαυροι» δεν παίζουν μπάλα μόνοι του αφού έχουν κι άλλες ομάδες που τα πηγαίνουν καλά στο εγχώριο πρωτάθλημά τους, από πάνω κι από κάτω τους.

Ρέιντζερς – 59.250 / Europa League – 4η στο πρωτάθλημα

Μπόντο Γκλιμτ – 55.000 / Champions League – 2η στο πρωτάθλημα

Ολυμπιακός – 54.500 / Champions League – 1ος στο πρωτάθλημα

Κοπεγχάγη – 49.375 / Champions League – 4η στο πρωτάθλημα

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – 44.000 / Europa League – 2η στο πρωτάθλημα

Ζάλτσμπουργκ – 44.000 / Europa League – 1η στο πρωτάθλημα

ΠΑΟΚ – 42.250 / Europa League – 2ος στο πρωτάθλημα

Σαχτάρ Ντόνετσκ – 32.000 / Conference League – 1η στο πρωτάθλημα

Φερεντσβάρος – 41.000 / Europa League – 2η στο πρωτάθλημα

Κάραμπαγκ – 40.000 / Europa League – 1η στο πρωτάθλημα