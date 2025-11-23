Ο Τάισον «μίλησε» στο φινάλε για τον ΠΑΟΚ και «έκλεψε» την παράσταση με τον απίθανο πανηγυρισμό του.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Κηφισιάς με 3-0 (23/11), στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και σίγουρα, ο Τάισον προσέφερε το highlight της αναμέτρησης με τον πανηγυρισμό του.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν «λογαριάζει» την ηλικία του και συνεχίζει να κάνει… θαύματα! Με την ομάδα του μπροστά στο σκορ, βρήκε δίχτυα δύο φορές, στο 88′ και στο 90+3′, πανηγυρίζοντας με έναν… μυθικό τρόπο.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, έπιασε την… μέση του, κρατώντας ένα «αόρατο» μπαστούνι, αναπαριστώντας έναν… ηλικιωμένο άνθρωπο! Είναι ένας πανηγυρισμός, που έχει επιλέξει και άλλες στιγμές σε προηγούμενα γκολ του.

Πάντως, ο ίδιος δεν φαίνεται πως επηρεάζει και πολύ από τους αριθμούς.

Credits: Intime

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Nova, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να είπε πως δεν είδε πώς πανηγύρισε, ωστόσο δεν έχασε την ευκαιρία για να αποθεώσει τον παίκτη του, για όσα προσφέρει στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το ματς και την απόδοση των παικτών του: «Νίκη με 3-0 και τρεις βαθμοί για να συνεχίσουμε αισιόδοξοι. Αντιμετωπίσαμε έναν σκληρό αντίπαλο με καλά φυσικά προσόντα και με σωστή νοοτροπία. Πάλευαν για κάθε μπάλα. Με την καλή έννοια, θα πω ότι φάνηκε σαν να πάλευαν για κάθε μπάλα μέχρι και μεταξύ τους, κάτι το οποίο το εκτιμώ. Ήξερα ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο.

Στην αρχή αιφνιδιαστήκαμε από το πόσο δυνατά έπαιξε ο αντίπαλος. Αν δεν είμαι ικανοποιημένος για κάτι, είναι για τα πρώτα 25 λεπτά. Η ένταση της Κηφισιάς μάς εξέπληξε.

Από εκεί και πέρα δείξαμε αυτά που θέλαμε, παίζαμε γρήγορα, αλλάζαμε πλευρές όπως θέλαμε, σκοράραμε πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο συνεχίσαμε να έχουμε τον έλεγχο, μια μεγάλη επέμβαση του Παβλένκα σε μια πολύ καλή εκτέλεση του παίκτη της Κηφισιάς μάς κράτησε. Δεν είχαμε πρόβλημα, συνεχίσαμε να δημιουργούμε ευκαιρίες, σκοράραμε κι άλλα τέρματα. Λέω ξανά ότι το παιχνίδι της Κηφισιάς είναι περίπλοκο για κάθε αντίπαλό της».

Για τον Τάισον και για τον πανηγυρισμό του: «Δεν είδα τον πανηγυρισμό του, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Είναι παίκτης τεράστιας ποιότητας και με γνώση του να κρατά την μπάλα όσο πρέπει, να χρησιμοποιεί σωστά τους χώρους. Είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Είμαι χαρούμενος για εκείνον, αλλά και για τους τρεις βαθμούς».