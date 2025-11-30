Τι και αν κέρδισε τον Παναιτωλικό; Ο Ολυμπιακός έχει κι άλλον έναν λόγο για να… χαίρεται!

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι μόνος και στην 1η θέση και μετά τη λήξη της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στον Παναιτωλικό (30/11, 0-1), αλλά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έδωσε τη λύση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με το πρόσωπο της ομάδας του. Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν και χαρμόσυνα νέα, που ήρθαν από πολλά χιλιόμετρα μακριά!

Κι αυτό αφορά φυσικά το πρωτάθλημα της Νορβηγίας, καθώς ο πρωταθλητής «κλείδωσε».

Η Βίκινγκ «έφτιαξε» τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ «κοιτάει»

Η Βίκινγκ «πάτησε» τη Βαλερένγκα κερδίζοντάς τη με 5-1, σε ένα ματς, που δύσκολα θα ξεχαστεί! Κι αυτό, γιατί η πρώτη κατέκτησε το πρωτάθλημα Νορβηγίας, μετά το 1991!

Πώς «επηρεάζει» τον Ολυμπιακό αυτό το γεγονός; Έχει να κάνει με την απευθείας είσοδο στο Champions League!

Οι «ερυθρόλευκοι» αν κατακτήσουν τη Stoiximan Super League -αυτή τη στιγμή- είναι το μεγάλο φαβορί, για να παίξουν ξανά στη διοργάνωση χωρίς προκριματικά!

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Viking FK are just one game away from winning their first league title since 1991.



🇳🇴 Here's the Eliteserien Norwegian league table going into the last day of the season. pic.twitter.com/3yDWeRhSr3 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 24, 2025

Κι αυτό, γιατί έχουν τον καλύτερο συντελεστή από τις πρωταθλήτριες ομάδες, που τα πρωταθλήματά τους δεν έχουν απευθείας «εισιτήριο» για τη League Phase!

H Ρέιντζερς φαντάζει δύσκολο να κατακτήσει τη Scottish Premiership, ενώ η Μπόντο/Γκλιμτ «έχασε» την ευκαιρία της. Επομένη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός έχοντας 54.500 βαθμούς, ενώ η Κοπεγχάγη (51.375) που είναι κοντά του είναι στην 4η θέση της Superliga και στο -9 από την κορυφή.

Επομένως, οι Πειραιώτες αν πάρουν το πρωτάθλημα το πιθανότερο είναι να παίξουν στο Champions League χωρίς προκριματικά!

SURELY IT'S OVER. 🏆



TRIPIC IS COLD FROM THE SPOT AND SENDS VIKING UP TO 3-0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/OqQfYvpKdi — Football Norway (@NorwayFooty) November 30, 2025

Το ίδιο μπορεί να ισχύσει σε περίπτωση που και ο ΠΑΟΚ «σηκώσει» στο τέλος της σεζόν την κούπα.

Ωστόσο, στην περίπτωση του «Δικεφάλου του Βορρά» τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς υπάρχουν αρκετές ομάδες μπροστά με καλύτερους συντελεστές.

Φυσικά, για να είναι εφικτά όλα τα παραπάνω, πρέπει να υπάρξουν κι άλλοι «συνδυασμοί». Όμως, το πρώτο και το πιο δύσκολο βήμα έχει γίνει για τον Ολυμπιακό.

Δείτε παρακάτω τις ομάδες με τους καλύτερους συντελεστές, που διεκδικούν απευθείας είσοδο στην επόμενη League Phase του Champions League: