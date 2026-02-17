Απίθανα πράγμα στις πρώτες αναμετρήσεις για τα Play Offs του Champions League, καθώς «έβρεξε» γκολ!

Το Champions League είναι ξανά εδώ και μοιράζει γκολ! Τα πρώτα ματς των Play Offs αποτελούν παρελθόν και ήδη γνωρίζουμε τις ομάδες, που έχουν κάνει ένα… βήμα για τους «16».

Και όχι μόνο αυτό, καθώς είδαμε τέσσερις αναμετρήσεις, που μας χάρισαν απλόχερα θέαμα και πολλά τέρματα!

Η Γαλατάσαραϊ έκανε «πάρτι» απέναντι στη Γιουβέντους (17/02, 5-2) στην Τουρκία. Μπορεί να έχανε με 1-2 στο 32ο λεπτό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε παράσταση για έναν…. ρόλο.

Η «τσιμ μπομ» ήταν καταιγιστική, έκανε την ανατροπή και έχει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης, αφού κέρδισε με 5-2!

Η Παρί Σεν Ζερμέν αν και τα… χρειάστηκε πήρε ένα μικρό προβάδισμα. Απέναντι στη Μονακό (17/02, 2-3) τα πρώτα λεπτά ήταν «καταστροφικά».

Έχανε με 2-0, αστόχησε σε πέναλτι, αλλά στο τέλος μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και να πάει στο «σπίτι» της, με ένα μικρό «μαξιλαράκι».

Φαβορί για την πρόκριση είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, αφού με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε «ήσυχα» την Αταλάντα (17/02, 2-0).

Μπορεί η ρεβάνς να είναι στην Ιταλία σε λίγες ημέρες, αλλά οι Βεστφαλοί έδειξαν πως έχουν το «πάνω χέρι» στο ζευγάρι.

Το ίδιο ισχύει και για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που σε ένα «επεισοδιακό» ματς κέρδισε την Μπενφίκα (17/02, 1-0) μέσα στην Πορτογαλία, χάρη σε γκολ του Βινίσιους.

Eπομένως, καταλαβαίνει κανείς πως η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα θα έχει και «ασφάλεια» στη ρεβάνς.

«Έβρεξε» γκολ στο Champions League

Τι ήταν αυτό που «ξεχώρισε»; Το πόσα γκολ μπήκαν στις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις. Είχαμε συνολικά σε τέσσερα ματς, 15 τέρματα, με τα σχεδόν μισά να είναι σε ένα παιχνίδι!

Τι σημαίνει αυτό; Αν κάνουμε τη διαίρεση θα δούμε πως είχαμε ένα 3.75 τέρματα ανά μία αναμέτρηση, ακόμα και αν μιλάμε για τόσο… οριακά ματς!

Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Άραγε τι να μας επιφυλάσσουν τα Play Offs και της αυριανής (18/02) ημέρας;

Αναλυτικά, όλα τα αποτελέσματα της Τρίτης (17/02) στο Champions League:

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους: 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν: 2-3

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Αταλάντα: 2-0

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: 1-0