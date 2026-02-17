«Χαμός» με τον Βινίσιους, μετά το γκολ του, με τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης να γίνεται έξαλλος, με αυτά που «άκουσε» από παίκτη της Μπενφίκα!

Ένταση στο ματς της Μπενφίκα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αμέσως μετά το εντυπωσιακό γκολ του Βινίσιους.



Ο Βραζιλιάνος επιθετικός πέτυχε ένα πραγματικά εκπληκτικό τέρμα στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας το προβάδισμα στη «βασίλισσα» και πανηγυρίζοντας έξαλλα.

Ωστόσο, η σέντρα για την επανέναρξη του αγώνα δεν έγινε άμεσα. Η κατάσταση «ξέφυγε» και είχαμε ένταση στον αγωνιστικό χώρο.



Ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε αρχικά σε έντονη λογομαχία με τον Νικολας Οταμέντι, ενώ λίγο αργότερα η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και με τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι.

🗣️ Vinícius Júnior informed the referee that he was subjected to a racist insult by a SL Benfica player, Gianluca Prestianni.



According to Vinícius, the player directed the word “monkey” at him. pic.twitter.com/OrrLBwyKE8 — Speedline (@speedlinexx) February 17, 2026

Η κατάσταση πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή όταν ο Βινίσιους κατευθύνθηκε προς τον διαιτητή, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε ρατσιστική προσβολή από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι.



Σύμφωνα με όσα ανέφερε, άκουσε τη λέξη «μαϊμού», γεγονός που έφερε την άμεση προσωρινή διακοπή του ματς. Ο αγώνας σταμάτησε προσωρινά, προκειμένου να εφαρμοστεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Ο Βινίσιους εμφανώς επηρεασμένος κάθισε στον πάγκο της ομάδας του. Συμπαίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου να σπεύδουν στο πλευρό του για να τον στηρίξουν ψυχολογικά.



Παράλληλα, το VAR εξέτασε τη φάση, αναζητώντας αποδείξεις που θα επιβεβαίωναν την καταγγελία. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό αυτό. Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι είχε καλύψει το στόμα του με τη φανέλα του, καθιστώντας αδύνατη την ανάγνωση των χειλιών του.

Έπειτα από ολιγόλεπτη διακοπή και χωρίς να υπάρχει «καθαρό» πλάνο, ο διαιτητής αποφάσισε την κανονική συνέχιση της αναμέτρησης.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι με τον Βινίσιους: