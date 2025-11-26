Τι ετοιμάζουν οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» για Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δείτε την ανάρτηση στα social media.

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες για το κορεό ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όλοι περιμένουν με αγωνία τη σπουδαία αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε περίπου μία ώρα, από τη στιγμή κυκλοφορίας τους, και οι φίλαθλοι θα δώσουν δυναμικό «παρών».

Μέσα από την επίσημη ανάρτηση παρουσιάστηκαν οι εργασίες για το κορεό που ετοιμάζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού πριν από τη σέντρα.

Το κορεό θα απλωθεί σχεδόν σε όλο το γήπεδο, με στόχο να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή εικόνα που θα κάνει τον γύρο του κόσμου.

Our castle is getting ready for tonight! 😍 pic.twitter.com/jyvQh4zAIM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2025

Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φέρεται έτοιμος να παρατάξει αυτούς που εμπιστεύεται συνήθως για το ματς της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με μοναδικό ερωτηματικό, μία θέση στα χαφ.

Ο Σαντιάγο Έσε δεδομένα θα ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα για το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά στο πλάι του, θα βρεθεί είτε ο Ντάνι Γκαρθία, είτε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα, μπροστά του.

Στα «φτερά» της επίθεσης, οι Ζέλσον Μάρτινς και Ντάνιελ Ποντένσε θα πάρουν θέση, ενώ στην κορυφή της, θα είναι ο Ελ Κααμπί. Ο Τσικίνιο θα κινείται πίσω του, παρέχοντας βοήθεια παράλληλα, στους δύο χαφ.