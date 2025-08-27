Η Σέλτικ βίωσε έναν οδυνηρό αποκλεισμό στα Play Offs του Champions League και συνέχισε μια «κατάρα» που ξεκίνησε από την… ΑΕΚ!

Μία από τις μεγάλες εκπλήξεις του φετινού Champions League είναι σίγουρα η Καϊράτ Αλμάτι. Η ομάδα από το Καζακστάν έριξε στο… καναβάτσο τη Σέλτικ, πέρασε στη League Phase και συνέχισε ένα αρνητικό σερί για τους Σκωτσέζουν, που έχει πια εξελιχθεί σε… κατάρα!

Το βράδυ της Τρίτης (26/08), ο σκωτσέζικος σύλλογος, μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες, γνώρισε τον αποκλεισμό στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική φορά που δεν καταφέρνει να προκριθεί στην κύρια φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μέσα από τη φάση των προκριματικών!

Είναι χαρακτηριστικό πως η τελευταία φορά που είχε πάρει το «εισιτήριο», έπειτα από τη συμμετοχή της στα προκριματικά, ήταν το 2017. Έκτοτε, έχει βρεθεί στη φάση των ομίλων, μόνο όταν έχει προκριθεί απευθείας από το πρωτάθλημα Σκωτίας (2022, 2023, 2024).

Πάντως, η αρχή του… κακού για τη Σέλτικ έγινε με αντίπαλο την ΑΕΚ! Πίσω στο 2018, η «Ένωση» είχε αποκλείσει τους Σκωτσέζους στον τρίτο προκριματικό γύρο, σε μία χρονιά μάλιστα, που έφτασαν μέχρι τη φάση των ομίλων.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic failed in the 🔵 UCL qualifiers for the FIFTH consecutive time!



Their last three 🔵 UCL participations came after qualifying directly!



❌ 2025: KO'd by 🇰🇿 Kairat in 🔵 PO

(2024: entered 🔵 UCL directly)

(2023: entered 🔵 UCL directly)

(2022: entered 🔵 UCL directly)… — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 26, 2025

Τότε, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πάρει την ισοπαλία με 1-1 εκτός έδρας, ενώ επικράτησαν με 2-1 στην Αθήνα, για να προκριθούν στην επόμενη φάση.

‘Εκτοτε, η Σέλτικ μετρά διαδοχικούς αποκλεισμούς από την Κλουζ, τη Φερεντσβάρος, τη Μίντιλαντ και πλέον, την Καϊράτ Αλμάτι.

Ένα «βάρος» φαίνεται πως έχει προστεθεί στους ώμους της σκωτσέζικης ομάδας και το «στοίχημα» πια είναι να βρει τη «λύση» σε αυτόν τον γρίφο.