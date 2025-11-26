Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00) θα έχει και μία «μάχη» ανάμεσα σε δύο φιλαράκια, που γνωρίζονται αρκετά χρόνια!

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00).

Μία αναμέτρηση, για την 5η αγωνιστική του Champions League που «κλέβει» την παράσταση από το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα.

Η αλήθεια είναι πως η «βασίλισσα» ταξίδεψε στην Ελλάδα έχοντας αρκετά «ζητήματα». Απ’ τη μία τα αγωνιστικά με τις απουσίες της και από την άλλη την «κόντρα» ανάμεσα σε Βινίσιους και Τσάμπι Αλόνσο!

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι δυσαρεστημένος από το πώς τον χρησιμοποιεί ο Ισπανός τεχνικός. Για αυτό και έχει αρνηθεί την πρόταση, που του έχει γίνει για ανανέωση συμβολαίου.

Παρ’ όλα αυτά, ο προπονητής του δεν τον άφησε εκτός αποστολής και του έδωσε την ευκαιρία να δει από κοντά και έναν πολύ καλό του φίλο.

Και όχι δεν μιλάμε για ένα παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά του Ολυμπιακού!

Ο 25χρονος «αστέρας» ξεκίνησε την καριέρα του στη Φλαμένγκο. Την ομάδα, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα και συνάντησε τον Ροντινέι!

Μάλιστα, οι δύο τους έπαιξαν την ίδια στιγμή σε 42 διαφορετικά ματς, όμως, σε λίγες ώρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον.

Μπορεί να μένουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά, αλλά οι κοινές τους εμφανίσεις είναι πάρα πολλές. Άλλωστε, από όταν χώρισαν οι δρόμοι τους η φιλία τους έμεινε το ίδιο δυνατή. Και αυτό έχει φανεί ουκ ολίγες φορές.

«Βίνι Ολυμπιακάρα» & «παρών» στο Wembley για τον φίλο του ο Ροντινέι

Ποιος θα ξεχάσει, όταν ο παίκτης του Ολυμπιακού είδε τον φίλο του να κερδίζει το Champions League;

Ο Ροντινέι ταξίδεψε στο Wembley και παρακολούθησε από κοντά τη Ρεάλ Μαδρίτης να κατακτάει το 15ο «αστέρι» της ιστορίας της. Στο τέλος του ματς κατέβηκε στο γήπεδο φωτογραφήθηκε με τον Βινίσιους και τον «πόσταρε» στον προσωπικό λογαριασμό γράφοντας:

«Τι ξεχωριστή στιγμή να παρακολουθείς έναν τελικό πρωταθλητών.

Ευχαριστώ Χριστέ μου για αυτήν την ευκαιρία. Πρωταθλητής Conference League με τον Ολυμπιακό, πρωταθλητής Champions League της πραγματικής Ρεάλ».

Σε μία σεζόν, που ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε μία… ανάσα από την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Ωστόσο, μετά από μία από τις πιο «πολυσυζητημένες» απονομές ο Ρόδρι τον «προσπέρασε».

Γεγονός, που δεν άρεσε στον Ροντινέι, καθώς με ένα μήνυμα στα social media είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη 2η θέση του φίλου του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν το σύστημα αντιλαμβάνεται πως δεν λυγίζεις εύκολα, νιώθει άβολα, εκνευρίζεται και συγκεντρώνει τις δυνάμεις του για να σε καταπιέσει. Το σύστημα είναι δειλό. Βίνι, αδερφέ μου, να είσαι σίγουρος πως για μας τους Βραζιλιάνους, είσαι ο καλύτερος στον κόσμο. Πάντα να κρατάς αυτό το όμορφο χαμόγελο στο πρόσωπό σου με την ίδια ταπεινότητα και να χορεύεις στα μούτρα των άλλων».

Προφανώς με μία τόσο στενή σχέση που έχουν η ανταλλαγή φανελών ήταν κάτι αναμενόμενο. Και πάλι, ο Ροντινέι στο Instagram είχε κάνει μία δημοσίευση, με τον Βινίσιους να του χαρίζει τη φανέλα του.

Λίγες ημέρες αργότερα είχαμε το «αντίθετο» σενάριο, με τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης να κρατάει την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια και ο Βραζιλιάνος μπακ να γράφει: «Βίνι Ολυμπιακάρα. Σε αγαπώ αδερφέ μου, απόλυτη ικανοποίηση. Χόρεψε Βίνι».

Πλέον οι δύο ποδοσφαιριστές -κατά πάσα πιθανότητα- θα τα «πουν» ξανά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ως αντίπαλοι. Και πολύ πιθανό να δούμε και μεταξύ τους μαρκαρίσματα, αφού παίζουν στην ίδια πλευρά του γηπέδου.

Δύο φιλαράκια που γνωρίστηκαν στη Φλαμένγκο, δεν «χάλασαν» τη φιλία τους και πλέον θα τεθούν αντιμέτωποι σε έναν αγώνα Champions League…