Σε μία σπουδαία κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, προς έναν νεαρό που πάσχει από σπάνια μορφή καρκίνου.

Μια βαθιά ανθρώπινη πράξη αλληλεγγύης έρχεται στο προσκήνιο, με βασικό πρόσωπο τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος φαίνεται πως αντέδρασε άμεσα σε έκκληση βοήθειας από οικογένεια στην Κοζάνη.

Ο επικεφαλής του «Δικεφάλου του Βορρά», αν και κατοικεί μόνιμα στο Ροστόφ και βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, παραμένει διαρκώς ενημερωμένος όχι μόνο για τις εξελίξεις στην ομάδα, αλλά και για ζητήματα που αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα.

Πρόσφατα, έλαβε μήνυμα από έναν πατέρα στην Κοζάνη, ο οποίος ζητούσε στήριξη για τον 25χρονο γιο του, που αντιμετωπίζει μια σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου και χρειάζεται να ταξιδέψει άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για εξειδικευμένη θεραπεία. Η οικογένεια είχε ήδη ξεκινήσει προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων, με τον πατέρα να απευθύνεται στον Ιβάν Σαββίδη ζητώντας αρχικά υπογεγραμμένες φανέλες παικτών του ΠΑΟΚ, ώστε να τις διαθέσει σε δημοπρασία.

Η ανταπόκριση υπήρξε άμεση, καθώς μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο δόθηκε εντολή για οικονομική στήριξη της οικογένειας, με την κατάθεση σημαντικού ποσού στον σχετικό λογαριασμό ενίσχυσης. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο πατέρας του νεαρού, Σάββας Περτσινίδης, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη με συγκινητικά λόγια, επισημαίνοντας ότι «στον ΠΑΟΚ οφείλω τη ζωή του παιδιού μου», ενώ ευχήθηκε υγεία και ανταπόδοση για τη βοήθεια που προσφέρθηκε.

Αναλυτικά η δημόσια δήλωση του πατέρα προς τον Ιβάν Σαββίδη:

«Αγαπημένε μου Πρόεδρε, όχι δεν θα σου γράψω ένα τυπικό ευχαριστήριο, ούτε θα μπω στην διαδικασία του ChatGPT με βαρύγδουπες εκφράσεις. Θα σου μιλήσω με λόγια καρδιάς, όπως ξέρουμε να κάνουμε εμείς οι Πόντιοι.

Δεν σε γνωρίζω και πιθανότατα να μην σε δω ποτέ από κοντά. Aπό την απόγνωσή μου, είχα το θάρρος (ίσως και το θράσος!), να σου στείλω ένα e-mail και να σου ζητήσω βοήθεια, μιας και το παιδί μου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και επειδή δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση, ζητώντας χρήματα, σου ζήτησα μερικές υπογεγραμμένες φανέλες των ποδοσφαιριστών σου, προκειμένου να τις δημοπρατήσω.

Και εσύ αμέσως έβαλες στον ερανικό λογαριασμό μας ένα σεβαστο χρηματικό ποσό. Ειλικρινά, δεν ξέρω πως να σε ευχαριστήσω; Η Παναγία Σουμελά να σου ανταποδώσουν το καλό που μου έκανες. Θα σε ευγνωμονώ αιώνια!

Υ.Γ. Κι αν εσύ βρήκες την ψυχή σου στον ΠΑΟΚ, όπως είχες δηλώσεις κάποτε, εγώ στον ΠΑΟΚ χρωστάω την ζωή του παιδιού μου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ!».