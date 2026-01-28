Ένας από τους τρεις φίλους του ΠΑΟΚ, που επέζησαν μετά το τροχαίο δυστύχημα μίλησε στο MEGA, με τις δηλώσεις του να συγκλονίζουν τους πάντες.

Έχουν περάσει αρκετές ώρες, από όταν έγινε γνωστό, πως επτά άνθρωποι «έχασαν» τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Δέκα φίλοι του ΠΑΟΚ, πήγαιναν οδικώς στη Γαλλία, για να παρακολουθήσουν από κοντά το ματς με τη Λυών (29/01, 22:00), για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ωστόσο, είδαν το μίνι βαν τους να συγκρούεται με μία νταλίκα. Τα νέα ήταν πολύ δυσάρεστα. Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες, που όλα δείχνουν πως η υγεία τους δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Ένας από αυτούς, μίλησε για πρώτη φορά, μετά από αυτό το τραγικό γεγονός και με λίγα λόγια συγκλόνισε τους πάντες. Χωρίς να πει πολλά πράγματα, τόνισε στην κάμερα του MEGA πως θυμάται τα πάντα από τη διαδρομή και τη σύγκρουση.

Ωστόσο, δεν ψάχνει ούτε απαντήσεις, ούτε το πού να ρίξει ευθύνες, καθώς το μόνο που τον νοιάζει είναι το πόσο άδικα χάθηκαν οι φίλοι του.

Αναλυτικά, τι είπε ο φίλος του ΠΑΟΚ:

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει.

Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε τρεις επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί. Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί.

Είχαν μία σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό να φύγουμε και αύριο όλοι με αεροπλάνο.

Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη.

Ήμασταν έξι άτομα από Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέλφια, είμαστε πολύ φίλοι».

