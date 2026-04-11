Ο Στέφανος Μπορμπόκης άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Βυθίστηκε στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο το Μεγάλο Σάββατο (11/04), καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης. Ο παλαίμαχος άσος, που το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, άφησε πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά στα γήπεδα της χώρας.

Γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1966 και μεγαλύτερος αδελφός του επίσης διεθνή ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη, ο Στέφανος συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Ξεκινώντας από τα τμήματα υποδομής του «Δικεφάλου», πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Α’ Εθνική στο φινάλε της περιόδου 1985-86, σε έναν αγώνα κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. Για τα επόμενα χρόνια αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδεκάδας των «ασπρόμαυρων», με την αγωνιστική περίοδο 1987-88 να ξεχωρίζει ως η πιο παραγωγική του, καθώς σημείωσε 9 γκολ σε 26 αναμετρήσεις.

Η πολυετής προσφορά του στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1994, όταν μεταπήδησε στον Εδεσσαϊκό. Η συνέχεια της καριέρας του τον βρήκε στον Ηρακλή, όπου κατέγραψε 60 συμμετοχές και 10 τέρματα, ενώ ακολούθησε ένα πέρασμα από τον Άρη τη σεζόν 1997-98. Τον κύκλο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έκλεισε φορώντας τη φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Παράλληλα με τη συλλογική του δράση, ο Στέφανος Μπορμπόκης υπήρξε και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, τιμώντας το εθνόσημο 29 φορές και σκοράροντας 6 γκολ.