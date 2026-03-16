Άσχημο παιχνίδι της μοίρας με μία φωτογραφία του Κλεομένη, δολοφονημένου φίλου του ΠΑΟΚ, να κρατά πανό κατά της οπαδικής βίας, είδε τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητάς.

Μακριά από χρώματα και αποχρώσεις, η Ελλάδα θρηνεί τα παιδιά της όπως και η οικογένεια του ΠΑΟΚ λίγες εβδομάδες μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Συγκλονισμένη η χώρα παρακολούθησε τις προηγούμενες ώρες τον χαμό ενός ακόμα νεαρού που έφυγε πρόωρα για άλλες γειτονιές στον βωμό ενός άλλου χρώματος φανέλας.

Εν έτει 2026 με την τεχνολογία να κάνει θαύματα και την τεχνητή νοημοσύνη άλματα στο αύριο, οι άνθρωποι που είναι ούτως ή άλλως περαστικοί από τούτον εδώ τον τόπο, γίνονται ζώα στη θέα ενός άλλου χρώματος φανέλας.

Η Θεσσαλονίκη θρήνησε ένα ακόμα νέο παιδί, τον Κλεομένη που «έσβησε» στην άσφαλτο μετά από χτυπήματα που θανατηφόρα χτυπήματα που δέχθηκε. Και ενώ η χώρα προσπαθεί ακόμα να καταλάβει πως και γιατί, μία σοκαριστική φωτογραφία είδε το φως της δημοσιότητας.

Άλλοτε καθηγητής του άτυχου φίλου του ΠΑΟΚ, δημοσίευσε μία φωτογραφία που απεικονίζει το θύμα να κρατά φορώντας μία φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, ένα πανό στη μνήμη του Άλκη Καμπανού πριν από περίπου 4 χρόνια. Όταν η χώρα ζούσε πάλι «μαύρες ημέρες». Ένα πανό κατά της οπαδικής βίας που έγραφε «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε» ενώ από την άλλη πλευρά βρίσκεται ένας νεαρός φίλος του Άρη που κρατάει κι εκείνος το πανό.

Ο πρώην καθηγητής του δολοφονημένου παιδιού του ΠΑΟΚ, εξήγησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5FM πως…

«Ήμουν καθηγητής στο 1ο Γυυμνάσιο Συκεών και στο 2ο Λύκειο Συκεών. Μαθητής μας ήταν και ο Κλεομένης, τον θυμάμαι αμυδρά. Μετά πήγε στο 2ο Λύκειο. Όλα τα παιδιά τον θυμούνται ως ένα καλό παιδί, χαμογελαστό. Πριν 4 χρόνια τα παιδιά του 2ου Λυκείου έκαναν μια πολύ συγκινητική κίνηση και βγήκαν φωτογραφία, όλα τα παιδιά, με ένα πανό που έγραφε Άλκη να είσαι ο τελευταίος

Το ένα παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και το άλλο με του Άρη κρατούσαν το πανό. Θυμήθηκα τη φωτογραφία, την ανέβασα και κάποιος μου θύμισε, μου είπε, ότι το παιδί με τα ασπρόμαυρα ήταν ο Κλεομένης. Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκα. Πολύ τραγικό, ένα παιχνίδι της μοίρας απίστευτο. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος».

Για το ότι κράτησε αυτό το πανό: «Συμμετείχε στο μήνυμα. Είχε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έγραψαν μαζί το πανό και έβγαλαν φωτογραφία για να στείλουν μήνυμα, να σταματήσει αυτή η τρέλα, αυτά τα φονικά».

Για τα όσα έζησε στην κηδεία και την αίσθησή του για τη συνέχεια: «Ο φόβος μου είναι ότι δε θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης. Ήμασταν συντετριμμένοι. Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία. Πιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά».