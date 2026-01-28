Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που έρχονται για τους τρεις επιζήσαντες φιλάθλους του ΠΑΟΚ, από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η Ελλάδα και ο ποδοσφαιρικός κόσμος, και όχι μόνο, «πάγωσαν» το μεσημέρι της Τρίτης (27/01), έπειτα από την είδηση για το θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους, πηγαίνοντας οδικώς στη Γαλλία, για να δουν την ομάδα τους απέναντι στη Λυών (29/01, 22:00).

Τρεις ακόμα άνθρωποι βρίσκονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, με τα μηνύματα που έρχονται τις τελευταίες ώρες, για την κατάσταση της υγείας τους, να είναι αισιόδοξα.

Σοκ: Επτά νεκροί Έλληνες σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία Μία πολύ δυσάρεστη είδηση, έρχεται από τη Ρουμανία, καθώς αναφέρεται πως επτά Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, σε τροχαίο δυστύχημα.

Η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία επισκέφθηκε το νοσοκομείο και τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα».

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως κανείς εκ των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

«Καλημέρα σε μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Κλαίει όλη η Ελλάδα από εχθές. Είχα ενδελεχή επικοινωνία μέχρι αργά το βράδυ με τους αρμόδιους, τώρα το πρωί επικοινώνησα και με τον Μάριο Τσάκα που έχει πάει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Από τους τρεις τραυματίες ο ένας ως εκ θαύματος δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα. Ο δεύτερος έχει κάποια κατάγματα αλλά όχι ιδιαίτερα σοβαρά. Ο τρίτος είναι πολυ-τραυματίας, έχει δηλαδή αρκετά κατάγματα και σε επικίνδυνα σημεία, στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, έχει σπάσει τις δυο κλείδες αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Δεν φαίνεται να έχει δημιουργηθεί βλάβη, απλώς δεν ξέρω αν μπορούμε να τον μετακινήσουμε, περιμένω να μου πουν οι γιατροί.

Ο ένας μπορεί να γυρίσει και με το αεροπλάνο της γραμμής. Ο άλλος έχει τραύματα, όχι σοβαρά αλλά μπορεί να μετακινηθεί και αν χρειαστεί θα βοηθήσουμε και εμείς. Ο τρίτος, θα στείλουμε αεροπλάνο δικό μας για να τον πάρει. Για να το κάνουμε θα πρέπει πρώτα να μας πουν οι γιατροί αν δύναται να μετακινηθεί, γιατί το μείζον εδώ τώρα στο παιδί αυτό είναι να μην δημιουργηθεί μόνιμη βλάβη στην υγεία του. Δεν θα κινδυνεύσει η ζωή του, αλλά το θέμα είναι να μπορέσει να γίνει καλά και να επιστρέψει στην παλιά του ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.