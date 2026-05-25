Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Παρασκευάς Άντζας «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.

Τεράστιο σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αθλητισμό. Ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ Δράμας.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τα τελευταία χρόνια έδινε μεγάλη «μάχη», με μία αρκετά σπάνια νόσο.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού «πάλευε» με την ΑLS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθηλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο Παρασκευάς Άντζας αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της εποχής του. Είχε θητείες σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, αλλά και Δόξα Δράμας.

Στη διάρκεια της καριέρας του, κατέκτησε επτά πρωταθλήματα Ελλάδας και τρία, με όλα τα τρόπαια να έρχονται όντας ποδοσφαιριστής, όταν φορούσε τα «ερυθρόλευκα».

Την ίδια ώρα, ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 αναμετρήσεις.