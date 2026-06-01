Το απόλυτο «σοκ», καθώς ο Μάριος Οικονόμου έχασε τη μάχη που έδινε και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.

Θλίψη έχει σκορπίσει στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού η απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας πέθανε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου σε ηλικία 33 ετών, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του στα Ιωάννινα στις 23 Μαΐου.

Ο 33χρονος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ενώ τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισής του. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης του προκάλεσε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με αποτέλεσμα να χάσει τελικά τη μάχη για τη ζωή.

Ο Μάριος Οικονόμου γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 6 Οκτωβρίου 1992 και αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός. Πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ιταλία με τις Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ και Μπάρι.



Με την Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε έξι συμμετοχές, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του το 2016, ενώ είχε παίξει μαι σε ΑΕΚ και Παναιτωλικό.