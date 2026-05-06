Θλίψη στον αθλητικό και δημοσιογραφικό χώρο, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο Σταύρος Τσώχος.

Η είδηση του θανάτου του Σταύρου Τσώχου σε ηλικία 89 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο της δημοσιογραφίας και του αθλητισμού γενικότερα.

Πριν εξελιχθεί σε μια από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Σταύρος Τσώχος διέγραψε μια αξιοσημείωτη πορεία στα γήπεδα, ξεκινώντας το 1954 από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών και συνεχίζοντας στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1961, ενώ φόρεσε επίσης τις φανέλες της Προοδευτικής και του Φωστήρα, αγωνιζόμενος και στην Α’ Εθνική.

Με την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, μεταπήδησε με μεγάλη επιτυχία στον χώρο της ενημέρωσης, εργαζόμενος για δεκαετίες σε ιστορικές εφημερίδες όπως «Τα Νέα», η «Ακρόπολη», η «Ημέρα» και το «Φως των Σπορ».

Παράλληλα, άφησε το στίγμα του στην τηλεόραση, όπου ξεκίνησε να εργάζεται από το 1968, παρουσιάζοντας εκπομπές και μεταδίδοντας αγώνες μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, του MEGA και του ΑΝΤ1.

Παράλληλα, προσέφερε τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και από διοικητικό πόστο, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του γραφείου Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.