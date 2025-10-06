Η γνωστή «συνήθεια» της SI, που μπορεί να φέρει την πρώτη «γεύση» του Football Manager 2026, λίγο νωρίτερα.

Η αναμονή φτάνει κοντά στο τέλος της. Το Football Manager 2026 είναι έτοιμο να κάνει «πρεμιέρα» και ουσιαστικά, να επιστρέψει μετά από έναν χρόνο απουσίας.

Η Sports Interactive έχει ανακοινώσει πως θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 4 Νοεμβρίου. Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε μία σειρά από teaser-video, ώστε να δώσει μία πρώτη «ματιά», από τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως έχουν γίνει γνωστά και μερικά από τα wonderkids που θα ξεχωρίζουν στο νέο παιχνίδι. Σε αυτά, έχουν βρεθεί και δύο Έλληνες!

Πρώτα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που έχει κεντρίσει την προσοχή με τις εμφανίσεις του στη Γκενκ και στην Εθνική Ελλάδας, ενώ έπειτα ισοβαθμεί μαζί του, με rating στο 86, ο Χρήστος Μουζακίτης, που έχει εξελιχθεί σε βασικό «γρανάζι» του Ολυμπιακού!

Γιατί το Football Manager 2026 ίσως έρθει… νωρίτερα

Παρ΄ όλα αυτά, η αλήθεια είναι πως το νέο FM μπορεί να φτάσει στους χρήστες λίγο… νωρίτερα. Ή τουλάχιστον, μία πρώτη «γεύση».

Τα τελευταία χρόνια, η Sports Interactive συνηθίζει να κάνει διαθέσιμη μία Beta έκδοση του παιχνιδιού, για όσους έχουν προχωρήσει σε προ-παραγγελία.

Αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει ούτε στο FM26. Συνήθως, αυτό γίνεται περίπου δύο εβδομάδες, πριν την κυκλοφορία της τελικής έκδοσης. Όπως τονίζεται, το πιθανότερο είναι η Beta να γίνει διαθέσιμη πριν τις 21 Οκτωβρίου.

Επομένως, όλες οι καινοτομίες που θα φέρει το νέο παιχνίδι, θα γίνουν γνωστές αρκετά σύντομα.