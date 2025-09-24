Κάποια wonderkids από το νέο Football Manager ήδη διέρρευσαν και δύο κορυφαία ελληνικά ταλέντα, κάνουν τη διαφορά!

Το νέο Football Manager 2026 βρίσκεται προ των πυλών, με τη Sports Interactive να ανακοινώνει πως θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 4 Νοεμβρίου.

Μετά από απουσία ενός έτους, το δημοφιλές παιχνίδι επιστρέφει δυναμικά. Νέα γραφικά, εντυπωσιακό gameplay και γενικότερα, «φρέσκια» ματιά σε όλη την εμπειρία του παιχνιδιού.

Ωστόσο, το ζητούμενο πάντα, ανεξαρτήτως όλων των υπολοίπων παραγόντων, είναι ένα. Ποια θα αποκαλυφθούν, ως τα κορυφαία wonderkid του Football Manager 2026;

Η απάντηση στο εν λόγω ερώτημα, φαίνεται πως έρχεται από το fminside.net. Η ιστοσελίδα που ασχολείται με θέματα του FM προχώρησε στη δημοσίευση των 8 καλύτερων νεαρών ποδοσφαιριστών, με βάση τη βαθμολογία τους στη νέα έκδοση.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως από τη λίστα απουσιάζει το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ, καθώς ο σταρ της Μπαρτσελόνα βρίσκεται, φυσικά, με διαφορά στην πρώτη θέση.

Παρ’ όλα αυτά, η πρώτη 5άδα παρουσιάζει άκρως ενδιαφέρον. Γιατί; Διότι βλέπουμε να «πρωταγωνιστούν» δύο κορυφαία wonderkid του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Αρχικά, την πρωτιά έχει ο Κουεντά της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με 88, ενώ ακολουθεί ο Καμάρντα, με 87.

Από εκεί και πέρα, στη θέση 3 και 4, είναι τοποθετημένοι δύο Έλληνες διεθνείς. Πρώτα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που έχει κεντρίσει την προσοχή με τις εμφανίσεις του στη Γκενκ και στη Εθνική Ελλάδας, ενώ έπειτα ισοβαθμεί μαζί του, με rating στο 86, ο Χρήστος Μουζακίτης, που έχει εξελιχθεί σε βασικό «γρανάζι» του Ολυμπιακού!

Αμφότεροι, έχουν αποδείξει την τρομερή ποιότητα που διαθέτουν, παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Και όπως φαίνεται, δεν πέρασε απαρατήρητο από τους ανθρώπους του Football Manager!