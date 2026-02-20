Δεν αργεί η ενημέρωση στο Football Manager 2026, για όσα έγιναν στο μεταγραφικό «παράθυρο» του χειμώνα.

Το Football Manager 2026 πραγματοποιεί τακτικές ενημερώσεις στην τρέχουσα έκδοση, προκειμένου να διορθώσει όσο περισσότερα πράγματα γίνεται.

Οι μεγάλες και ριζικές αλλαγές που έγιναν στο φετινό παιχνίδι, έπειτα από τον έναν χρόνο απουσίας του, είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν και μερικά προβλήματα, που όμως δείχνουν να αντιμετωπίζονται.

Ωστόσο, οι λάτρεις του παιχνιδιού περιμένουν και ένα update, το οποίο δεν σχετίζεται τόσο πολύ με τις διορθωτικές αλλαγές.

A small hotfix has been made to FM26 (26.1.3).



Full details here👉https://t.co/O33cJHpssh — FM Assist (@FM_Assist) February 19, 2026

Ο λόγος, φυσικά, για την ενημέρωση που αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που έκαναν οι ομάδες, στο «παράθυρο» του Ιανουαρίου.

Όπως ανέφερε η Sports Interactive, η συγκεκριμένη ενημέρωση δεν αργεί. Για την ακρίβεια, αναμένεται να έρθει τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

«Η επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή μας είναι στις αρχές Μαρτίου, η οποία θα περιλαμβάνει τις αλλαγές στα δεδομένα της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ενημέρωση της SI.