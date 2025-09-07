Κι όμως, ο άνθρωπος που φέρνει στο «φως» τις περισσότερες μεταγραφικές κινήσεις, χαλαρώνει με… Football Manager!

Το Football Manager έχει μία μεγάλη κοινότητα πιστών «φιλάθλων». Ανάμεσά τους φαίνεται πως βρίσκεται και ο… πασίγνωστος Φαμπρίτσιο Ρομάνο!

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος έχει εξελιχθεί στον απόλυτο «άρχοντα» των μεταγραφικών κινήσεων. Δεν είναι λίγες οι φορές, που εκείνος έχει αποκαλύψει μία μεταγραφή, ενώ παράλληλα δεν περιορίζεται σε ένα πρωτάθλημα, αλλά αντίθετα καλύπτει κάθε άκρη του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Αν και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μοιάζει να είναι πάντα στα… κόκκινα, η αλήθεια είναι πως χρειάζεται και εκείνος ξεκούραση. Μία συνήθεια, για να… ξεφεύγει λίγο από τη ρουτίνα του.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μιλώντας στο podcast «Here We Go Podcast», ο τρόπος που επιλέγει για να «αποσυνδέεται» από την πραγματικότητα, σχετίζεται και πάλι με το ποδόσφαιρο!

Έτσι λοιπόν, ο Ρομάνο φαίνεται πως χαλαρώνει, παίζοντας FM!

«Θέλεις να μάθεις ένα μυστικό; Παίζω Football Manager, απλώς για να μπορέσω να “αποσυνδεθώ” για λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός δημοσιογράφος.

Όπως φαίνεται, συγκαταλέγεται και εκείνος στους λάτρεις του δημοφιλούς παιχνιδιού.

Υπενθυμίζουμε πως το FM 2026 ετοιμάζεται σύντομα για την κυκλοφορία του. Πρόσφατα, έφερε στη δημοσιότητα ένα πρώτο teaser, για τη νέα και πλήρως ανανεωμένη match engine, που θα διαθέτει το παιχνίδι.