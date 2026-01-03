Εδώ και λίγους μήνες το EA Sports FC 26 είναι στον «αέρα». Ποιοι είναι οι Έλληνες, που πρέπει να «προσέξουν» όσοι παίζουν career;

Όπως πάντα έτσι και φέτος, οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι που αγαπούν το gaming κάνουν δικό τους το EA Sports FC!

Ένα παιχνίδι, που ναι μεν με τα χρόνια έχει «αλλάξει» αρκετά, αλλά παραμένει το αγαπημένο για τους ανθρώπους που αγαπούν το άθλημα.

Ποιος Έλληνας είναι το κορυφαίο ταλέντο στο FC 25; «Εκπλήξεις» στο Top-10! Πολλές φορές έχουμε δει Έλληνες ποδοσφαιριστές να «λάμπουν» στο Football Manager και αρκετοί «προπονητές» να τους υπογράφουν στην ομάδα τους. Ωστόσο, ποια είναι τα κορυφαία ταλέντα της χώρας μας στο EA FC 25;

Πολλοί επιλέγουν να ξεκινούν το «ταξίδι» στο Ultimate Team, ωστόσο, υπάρχουν και πολλοί που θέλουν να γίνουν… προπονητές. Αυτό το καταφέρνουν μέσα από το Manager Career, που είναι μία «εναλλακτική», για όσους δεν επιλέγουν το Football Manager.

Ένας θρύλος στο παιδικό του δωμάτιο: Το νέο εξώφυλλο του EA Sports FC 26! Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα βρίσκεται στο εξώφυλλο του EA Sports FC 26 για την Ultimate Edition έκδοση του παιχνιδιού.

Προφανώς, μέσα στα task που έχει ο καθένας είναι να βλέπει και ποδοσφαιριστές που «αγοράζει» με μικρό rating να «εκτοξεύονται»!

Ποιοι Έλληνες ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία παικτών και αξίζουν λίγο παραπάνω την… προσοχή μας;

Oι πιο «must» Έλληνες

Θα μιλήσουμε για την καλύτερα 11άδα του παιχνιδιού, καθώς έχουμε και ισοβαθμία στην τελευταία θέση.

Προφανώς, και οι περισσότεροι παίκτες που θα αναφερθούμε θα είναι νεαρή σε ηλικία, καθώς είναι ένας από τους λόγους, που μπορούν να «ανεβαίνουν» συνεχώς rating.

Πρώτος και καλύτερος είναι ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας εξτρέμ κάνει «μαγική» σεζόν στην Κλαμπ Μπριζ και στο ΕΑ FC Sports 26, όποιος θέλει να τον κάνει δικό του θα τον δει από το 81 rating να πηγαίνει στο 88!

Πολύ κοντά είναι τρεις παίκτες, που «μοιράζονται» τη δεύτερη θέση. Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Μουζακίτης έχουν την προοπτική να φτάσουν μέχρι και 86 overall, με τους δύο τελευταίους να κάνουν ένα «άλμα» 14 μονάδων στη συνολική τους βαθμολογία!

Στο 85 θα βρούμε τους Χαράλαμπο Κωστούλα και Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, που έχουν ξεκινήσει να… χαράζουν τον δρόμο τους στην Μπράιτον και την Βόλφσμπουργκ αντίστοιχα.

Στη συνέχεια και στο 84 rating θα βρούμε τον Βαγγέλη Παυλίδη, που ξεκινάει στο παιχνίδι ως 83άρης, αλλά το γεγονός πως είναι 27 χρονών δεν τον βοηθάει να «εξελιχθεί» αρκετά. Μαζί του είναι και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που από το αρχικό 78, μπορεί να «ισοφαρίσει» τον παίκτη της Μπενφίκα.

Λίγο πιο χαμηλά και στη συνολική βαθμολογία 83 θα βρούμε τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος μάλιστα σε λίγο καιρό θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ!

Για «κλείσιμο» θα έχουμε δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, που φτάνουν στο 82 overall! Ποιοι είναι αυτοί; Οι Αλέξιος Καλογερόπουλος και Σταύρος Πνευμονίδης, με τον δεύτερο να ξεκινάει από το 66! Δηλαδή, μπορεί να κάνει «άλμα» 16 μονάδων!

Φυσικά, και αυτοί οι αριθμοί μπορεί είτε να είναι ακόμα μεγαλύτεροι ή και μικρότεροι, αλλά τις περισσότερες φορές θα είναι και αυτοί που ισχύουν.

Αναλυτικά, οι 11 Έλληνες με το μεγαλύτερο potential στο EA Sports FC 26:

Xρήστος Τζόλης – CA 81, PA 88

Κωνσταντίνος Τζολάκης – CA 79, PA 86

Κωνσταντίνος Καρέτσας – CA 72, PA 86

Xρήστος Μουζακίτης – CA 72, PA 86

Μπάμπης Κωστούλας – CA 72, PA 85

Kωνσταντίνος Κουλιεράκης – CA 76, PA 85

Bαγγέλης Παυλίδης – CA 83, PA 84

Γιάννης Κωνσταντέλιας – CA 78, 84

Χρήστος Ζαφείρης – CA 76, PA 83

Αλέξης Καλογερόπουλος – CA 68, PA 82

Σταύρος Πνευμονίδης – CA 66, PA 82