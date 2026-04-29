Το Football Manager μπορεί να σε κάνει να «ονειρεύεσαι», αλλά ένας λάτρης του παιχνιδιού έκανε την «τρέλα» του πραγματικότητα!

Όλοι γνωρίζουμε το Football Manager. Ένα παιχνίδι που σε κάνει να «ονειρεύεσαι», να δημιουργείς και να «φτιάχνεις» τη δική σου ομάδα.

Οι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσει να δοκιμάσουν να «προπονήσουν» ένα κλαμπ πάρα πολλοί. Μερικοί κάθε χρόνο επιλέγουν το ίδιο κλαμπ, παραμένοντας «πιστοί» στις επιλογές τους, ενώ άλλοι αλλάζουν συνέχεια προορισμούς.

Ο Ιταλός, Αντρέα Λάι, είχε επιλέξει πριν από μία επταετία τυχαία την Κόλεραϊν. Ένα κλαμπ που τη δεδομένη στιγμή παίζει στην πρώτη κατηγορία της Βόρειας Ιρλανδίας.

Στο βιντεοπαιχνίδι μαζί της κέρδισε τα πάντα, γι’ αυτό και αποφάσισε να πάει να δει από κοντά τον σύλλογο που έχει «μεγαλουργήσει» μαζί του.

Κι όμως, έκανε ένα ταξίδι από την Ιταλία στη Βόρεια Ιρλανδία, μόνο και μόνο για να δει το κλαμπ, στο οποίο έπαιζε στο Football Manager τα τελευταία χρόνια!

Γι’ αυτό και πήγε στις 25 Απριλίου να δει ματς για το πρωτάθλημα. Κι όχι μόνο αυτό, αφού έφερε «γούρι» και πανηγύρισε τη νίκη με 6-2!

Μπορεί αυτή τη φορά να μην ήτα στο Football Manager, αλλά σίγουρα ο Αντρέα Λάι θα γνωρίζει πολύ καλά την Κόλεραϊν, ακόμα και αν του… πέφτει λίγο μακριά από τον τόπο που ζει.

Άλλωστε, τόσα χρόνια «προπονητής» της γίνεται να μην ξέρει τα «μυστικά» της;