Ο Τάσος Μπακασέτας είναι ο «οδηγός», σε αυτήν την εξαιρετικά ταλαντούχα, νέα Εθνική Ομάδα. Και δεν αποτελεί τυχαία το πρόσωπο που εμπιστεύεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για να περάσει τις ιδέες του.

Το βράδυ της Παρασκευής (05/09), στο Γ. Καραϊσκάκης, το πρόσωπα που έλαμψαν για την Εθνική Ελλάδας ήταν πολλά. Ο Τάσος Μπακασέτας δεν θα μπορούσε να λείπει από το… πάρτι που έστησε η παρέα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κόντρα στους Λευκορώσους (5-1).

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» είχε γκολ, με μία «φωτοβολίδα» έξω από την περιοχή, αλλά και ασίστ για τον Κουρμπέλη.

Μάλιστα, με το τέρμα που σημείωσε, έφτασε τα 18 συνολικά με το εθνόσημο και πλέον, βρίσκεται μια… ανάσα από την 5άδα των κορυφαίων σκόρερ της Εθνικής.

Το γκολ-ορόσημο του Μπακασέτα και ο επόμενος στόχος Ο Τάσος Μπακασέτας βρήκε δίχτυα και… σκαρφάλωσε στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας.

Σε ένα σύνολο νεανικό, εξαιρετικά ταλαντούχο, που μόλις τώρα άρχισε να «οικοδομείται», ο Μπακασέτας έχει έναν ξεχωριστό ρόλο. Τα καθήκοντα του αρχηγού «βαραίνουν» λίγο παραπάνω, όμως αυτό δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα για τον 32χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έχει αποδείξει, πολλές φορές, πως αγαπά την Εθνική. Όποτε μπορεί την υπηρετεί, είτε εντός, είτε πολλές φορές και εκτός αγωνιστικού χώρου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει βρει στο πρόσωπό του τον κατάλληλο άνθρωπο, για να τον βοηθήσει να μεταδώσει τις ιδέες του, σε όλο το γκρουπ. Έναν ηγέτη, που φροντίζει να ετοιμάζει ψυχολογικά τους συμπαίκτες του, πριν από κάθε ματς.

Δεν είναι, όμως, μόνο οι ομιλίες στα αποδυτήρια. Ο Μπακασέτας έχει έναν ειδικό ρόλο, να κρατά άπαντες «προσγειωμένους» στο έδαφος.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τη Λευκορωσία, έτυχε να δω να ένα βίντεο στα social media του Novasports.gr. Σε αυτό, γίνεται απολύτως κατανοητό, γιατί αυτή η Εθνική Ομάδα πετυχαίνει και αποπνέει «υγεία».

Ο Αποστόλης Λάμπος ρώτησε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Τάσο Μπακασέτα, ξεχωριστά, τι θα έδιναν, για να κάνουν άμεσα δικό τους, χωρίς να… ιδρώσουν, ένα εισιτήριο για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο καθένας απάντησε, χωρίς να γνωρίζει τι ειπώθηκε από τον έτερο, αλλά και χωρίς… συνεννόηση. Κανείς δεν θα επέλεγε τον εύκολο δρόμο! Όπως τόνισαν, προτιμούν να κερδίσουν αυτή τη θέση στο γήπεδο, με την ομαδική προσπάθεια, αποκτώντας και τις ανάλογες εμπειρίες.

Πρόκειται για μία απίστευτη «σύνδεση», αλλά και νοοτροπία. Μία νοοτροπία που έχει περάσει σε ολόκληρο το γκρουπ της Εθνικής και φέρει, το δίχως άλλο, την «υπογραφή» του Μπακασέτα.

Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι ο «οδηγός», σε αυτήν την εξαιρετικά ταλαντούχα, νέα Εθνική Ομάδα. Και δεν αποτελεί τυχαία το πρόσωπο που εμπιστεύεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για να περάσει τις ιδέες του.