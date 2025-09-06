Ο Τάσος Μπακασέτας βρήκε δίχτυα και… σκαρφάλωσε στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας.

Η Εθνική Ελλάδας «διέλυσε» τη Λευκορωσία (05/09, 5-1), στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έχοντας αρκετούς πρωταγωνιστές. Μεταξύ τους, ήταν φυσικά και ο Τάσος Μπακασέτας.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, με ένα εντυπωσιακό γκολ, έξω από περιοχή, όταν και εξαπέλυσε έναν… κεραυνό με το αριστερό!

Το χρέος, τα νέα δεδομένα & τα «κυκλωμένα» ματς Όσα άλλαξε το Δανία-Σκωτία (05/09, 0-0) και τα κομβικά ματς για την Εθνική Ελλάδας, που απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Με αυτό το γκολ, ο Μπακασέτας έφτασε συνολικά τα 18 τέρματα με το εθνόσημο στο στήθος και «έπιασε» τον Νίκο Μαχλά στην 6η θέση, στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής!

Πλέον, βάζει… πλώρη για την πρώτη πεντάδα, με τον Μίμη Παπαϊωάννου να είναι στην 5η θέση, με 21 γκολ.

Πρώτος στη σχετική λίστα, βάσει Transfermarkt, είναι ο Νίκος Αναστόπουλος, που σταμάτησε στα 29 γκολ. Ακολουθεί ο Άγγελος Χαριστέας με 25, ο Φάνης Γκέκας με 24 και ο Δημήτρης Σαραβάκος με 22.

Ο Μπακασέτας ανέφερε μετά το φινάλε, για το συγκεκριμένο επίτευγμα: «Είναι σοβαρό επίτευγμα. Ανατριχιάζω. Μεγάλη μου τιμή που πέρασα τον Νικολαΐδη. Θα ήθελα να αφήσω το στίγμα μου στην Εθνική. Σημαντικό όμως είναι πως πλέον υπάρχουν οι βάσεις. Δεν είμαι μόνος σε όλο αυτό. Έχουμε περάσει από πολλές φάσεις στην Εθνική. Τα συγχαρητήρια πάνε σε όλους και λίγο παραπάνω στους έμπειρους παίκτες».