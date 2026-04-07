Κι όμως, οι Μιλγουόκι Μπακς με την απόφασή τους να αφήσουν στον «πάγο» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «επηρεάσει» κατά πολύ τη συμφωνία του με τη Nike!

Οι σχέσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως έχουν «χαλάσει» για τα καλά.

Ο Έλληνας φόργουορντ έχει μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στα «πιτς», αφού έχει ταλαιπωρηθεί από αρκετούς τραυματισμούς.

Ωστόσο, με τη σεζόν των «ελαφιών» να έχει τελειώσει από τώρα, δεν υπάρχει καμία πρόθεση ώστε να παίξει ξανά το μεγάλο τους «αστέρι». Οι Μιλγουόκι Μπακς προτιμούν να έχουν υγιή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς θέλουν να είναι σίγουροι, ώστε να μπορούν να κάνουν trade ή να τον χρησιμοποιήσουν κανονικά την επόμενη σεζόν.

Όλη αυτή η κατάσταση έχει δει τον «Greek Freak» να «χάνει» οικονομικά. Ο λόγος; Όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, υπήρχε ένα μεγάλο οικονομικό μπόνους στη συμφωνία του με τη Nike.

"This is as toxic of a team situation as any in the league": Inside the lost season of the 2025-26 Milwaukee Bucks and the fractured relationship between the franchise and its cornerstone Giannis Antetokounmpo. https://t.co/K5bYdfcSZO — Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2026

Δηλαδή, την εταιρεία που έχει αναλάβει να «ντύνει» τον Έλληνα αθλητή. Παρ’ όλα αυτά, η συμφωνία των δύο πλευρών έχει «επηρεαστεί» σε τέτοιο βαθμό, που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα εισπράξει το μπόνους που θα μπορούσε.

Η αιτία είναι λίγο-πολύ κατανοητή. Ο «σταρ» των Μιλγουόκι Μπακς θα έβλεπε πιο «φουσκωμένο» τον τραπεζικό του λογαριασμό, μόνο αν «έπιανε» συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών.

Πιο συγκεκριμένα, θα έπρεπε να έχει παίξει σε τουλάχιστον 41 ματς της Regural Season. Όμως, εκείνος έχει κάνει την εμφάνισή του σε 36.

Γι’ αυτό και η απόφαση της ομάδας του να τον αφήσουν εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά και οι συνεχόμενοι τραυματισμοί έβαλαν «φρένο» σε αυτό το οικονομικό μπόνους.