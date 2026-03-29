Οι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποχρεούνται να θυμηθούν το συναίσθημα της απουσίας από την post season.

Να φύγει και να μην ξανάρθει η τρέχουσα αγωνιστική περίοδο θέλουν Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα και η παρέα του ήταν εκείνοι που έδωσαν τη χαριστική βολή στους δίχως Αντετοκούνμπο Μπακς, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να ολοκληρώνει το ματς με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και έξι ασίστ.

Οι Σπερς έκαναν… πλάκα στα ελάφια που έχουν «παραδωθεί» χωρίς τον ηγέτη τους εδώ και καιρό, πετώντας τους εκτός post season, με εννιά ακόμα παιχνίδια να απομένουν.

Μία καταστροφική σεζόν για τους πρωταθλητές του 2021 φτάνει στο τέλος της αφού το οικοδόμημα δεν μπόρεσε να στηρίξει τον σούπερ σταρ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος φέτος ταλαιπωρήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη αγωνιστική περίοδο με τραυματισμούς.

Ο Greek Freak, ο οποίος ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν ερχόμενος με φόρα από το Ευρωμπάσκετ με το «γαλανόλευκο μετάλλιο» κατάφερε να δώσει το παρών μονάχα σε 36 ματς για την ώρα την τρέχοσα σεζόν. Φυσικά τα λιγότερα από κάθε άλλη, μην μπορώντας να «κουβαλήσει» όσο θα ήθελε τα αδύναμα χωρίς εκείνον «ελάφια».

Κάπως έτσι οι Μιλγουόκι Μπακς έμειναν οριστικά και αμετέκλειτα εκτός playoffs μετά από ακριβώς δέκα χρόνια (2015-16), φλερτάροντας μάλιστα με το χειρότερο ποσοστό στην Αντετοκούνμπο εποχή, μετά την ρούκι του σεζόν.

Ο Γιάννης μπήκε στον «θαυμαστό» κόσμο με τους Μπακς να παραπέουν (15-67 ρεκόρ) και τους απογείωσε σταδιακά.

Την περίοδο 2015-16, η προηγούμενη φορά εκτός post season, ήταν και η τελευταία που τερμάτισαν με αρνητικό ρεκόρ στο τέλος της κανονικής διάρκειας (33-49). Μία ιστορία που επαναλαμβάνεται.