Ποια ομάδα εμφανίζεται, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ως ο επικρατέστερος προορισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο;

Το NBA αποφάσισε να ολοκληρώσει την έρευνα που είχε ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου σχετικά με τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Μιλγουόκι και τους λόγους της απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο Έλληνας σταρ είχε εκφράσει έντονα και δημόσια τη δυσαρέσκειά του, χαρακτηρίζοντας προσβλητική τη στάση των Μπακς που τον κρατούσαν εκτός παρόλο που ο ίδιος ένιωθε έτοιμος να αγωνιστεί.

Παρά το κλείσιμο της υπόθεσης από τη λίγκα, οι φήμες για το μέλλον του «Greek Freak» οργιάζουν, με τα δημοσιεύματα να τον θέλουν να αποχωρεί από το Μιλγουόκι, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Boston is the most likely landing spot for Giannis right now.



The Celtics with the Greek Freak and Tatum… 😳 pic.twitter.com/6gbVYZu2jD — Legion Hoops (@LegionHoops) May 16, 2026

Μάλιστα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι Μπόστον Σέλτικς φαντάζουν ως το πρώτο φαβορί για την απόκτησή του, ενώ στο «κόλπο» βρίσκονται και οι Μάβερικς, Γουίζαρντς και Μάτζικ..

Όλα δείχνουν ότι επίκειται μια τεράστια μάχη για την υπογραφή του, με τις πιθανότητες να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του μετακομίζοντας σε άλλη ομάδα να είναι περισσότερο από ορατές.