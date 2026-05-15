Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο πλάι του Νεοκλή Αβδάλα στο φημισμένο North Carolina που «χρύσωσε» τον πρώην προπονητή του Γιόκιτς για να αναλάβει το πρότζεκτ.

Ελληνικό δίδυμο και μάλιστα αχτύπητο σε ένα από τα κορυφαία προγράμματα σπουδών/μπάσκετμπολ στην Αμερική; Βεβαίως, βεβαίως αφού το μονοπάτι του Νεοκλή Αβδάλα πρόκειται να ακολουθήσει και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Όπως τόνισε ο Σωτήρης Βεττάκης στην εκπομπή Strongside το βράδυ της Πέμπτης (14/5) και ακολούθησαν κι άλλα δημοσιεύματα από την αντίπερα όχθη του ωκεανού που ακούγεται όλο και πιο έντονα τις τελευταίες ώρες, ένα από τα μεγαλύτερα prospects όχι μόνο του ελληνικού μπάσκετ αλλά και του ευρωπαϊκού εν γένει, φτιάχνει βαλίτσες για να περάσει τον Ατλαντικό.

Στο φημισμένο North Carolina που φοίτησε ο Μάικλ Τζόρνταν πριν κάνει σημεία και τέρατα θα συνεχίσει ο Έλληνας φόργουορντ μαζί με τον συμπαίκτη του στις Εθνικές ομάδες και άλλο μεγάλο ταλέντο, Νεοκλή Αβδάλα.

Κίνηση που δείχνει τόσο την μεγάλη τάση των ευρωπαίων να ψάχνουν την τύχη του και να μεγαλώνουν μπασκετικά στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ όσο και την πρόθεση του NCAA, να επενδύσει πάρα πολλά χρήματα αλλάζοντας το προφίλ του πρωταθλήματος.

Το αμιγώς παραγωγικό περιβάλλον έχει δώσει τη θέση του στον… χορό χρημάτων που προσφέρονται για συμβόλαια τα οποία δεν πρόκεται να βρουν σε αυτήν την ηλικία οι Ευρωπαίοι στη «γηραιά ήπειρο».

Φυσικά αυτό δεν αποτελεί ζήτημα των ίδιων των παικτών αυτών καθ’ αυτών κυρίως που αποδέχονται την πρόκληση. Και ένας από τους λόγους που συνέβη αυτό με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και το North Carolina, έχει να κάνει με την γενικότερη επιθυμία για επένδυση.

Το UNC έδωσε τα… κλειδιά πριν από λίγο διάστημα στον Μάικ Μαλοόυν στην γενικότερη απόπειρα για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα, προσφέροντάς του μάλιστα ένα ηγεμονικό συμβόλαιο για να πειστεί.

Άλλωστε πρόκειται για τον άνθρωπο που εκτόξευσε τον Νίκολα Γιόκιτς σε όλο αυτό το ταξίδι, βρισκόμενος στον πάγκο της ομάδας των Νάγκετς από το 2015 μέχρι και το 2025, πανηγυρίζοντας μαζί τους το πρωτάθλημα του 2023.

Ο νέος προπονητής του «Νέο» και του Σαμοντούροβ έλαβε 50 εκατ. δολάρια (με σταδιακή άνοδο στις οικονομικές του απολαβές κάθε χρόνο αφού ξεκινά από τα 7.5$ και καταλήγει στα 9$ τον χρόνο) για έξι χρόνια, ποσό που τον καθιστά έναν εκ των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών στη ιστορία του NCAA.

Τα πρωτεία στον Μπιλ Σελφ του Κάνσας που υπέγραψε τον Νοέμβρη του 2023 συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 53 εκατ. δολαρίων για πέντε χρόνια ενώ μαζί με τον Μάικ Μαλόουν, είναι ο Νταν Χάρλεϊ με τα ίδια οικονομικά ποσά (50 εκατ. δολάρια για έξι χρόνια).

Μεταξύ άλλων ως όροι στο συμβόλαιο του νυν προπονητή των Ελλήνων, μπήκαν και υψηλά μπόνους επίτευξης στόχων που μπορούν να αγγίξουν το 1.5 εκατ.$. Μεγαλύτερο μπόνους φυσικά δίνει η κατάκτηση του NCAA, δηλαδή 500 χιλιάδες δολάρια.

Το συμβόλαιό του όμως δεν περιορίζεται μονάχα σε αυτά καθώς σύμφωνα με το ESPN, καλύπτει και έξοδα 100.000$ τον χρόνο, αυτοκίνητο και 20 ώρες πτήσεων για προσωπική χρήση. Και 4 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να επανδρώσει το σταφ του.

Τέλος περιλαμβάνει 8$ buyout για αποδέσμευση πριν την 1η Απριλίου του 2027, το οποίο πέφτει κατά 1.5 εκατ.$ ετησίως.