Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν τον χαβά τους και βάζουν πλώρη για ακόμα σπουδαιότερα επιτεύγματα της post season στο NBA.

Η παρέα του SGA και των υποιλοίπων, έβγαλε τις… σκούπες και «καθάρισε» τους Λος Άντζελες Λέικερς πριν καν το καταλάβουν. Οι Θάντερ πέρασαν ξανά από την έδρα των «λιμνάνθρωπων» με 115-110 και προκρίθηκαν στους Τελικούς της Δύσης, δίχως ακόμα να έχει βρεθεί η ομάδα που καθυστέρησε έστω την «επέλασή» τους.

Οι Θάντερ έστειλαν τον Ντόντσιτς και τον ΛεΜπρόν για πρόωρες διακοπές με τον Καναδό σούπερ σταρ να τελειώνει τον αγώνα με 35 πόντους και οκτώ τελικές πάσες, έχοντας τον Μίτσελ για πανάξιο συμπαραστάτη (28 πόντοι).

Κάπως έτσι οι πρωταθλητές που φαντάζουν το μεγάλο φαβορί για να διεκδικήσουν εκ νέου το «δαχτυλίδι» τους στους Τελικούς του NBA, έκαναν το 8-0 στα playoffs της περιόδου 2025-26 που «τρέχουν» και μπήκαν… σφήνα σε ιερά τέρατα του αθλήματος.

Παρέες και «φουρνιές» που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στις post seasons. Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ της σεζόν 2025-26 και ενώ περιμένουν τον αντίπαλό τους στους Τελικούς της Δύσης (Τίμπεργουλβς ή Καβαλίερς), έγιναν μόλις οι 11η ομάδα που φτάνει αήττητη μέχρι το σημείο αυτό. Και σχεδιάζει πλέον τη συνέχιση του σερί έστω μέχρι τους Τελικούς με τον καλύτερο της Ανατολής, που θα φέρει τους Θάντερ μία ανάσα από το σερί των prime Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 2017 (15-0) το οποίο μοιάζει… άπιαστο.