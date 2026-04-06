Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει με τον δικό του τρόπο να αντιτίθεται με την πρακτική των Μπακς.

Ένα ποστ γεμάτο υπαινιγμούς από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αισθάνεται σαν «θηρίο στο κλουβί» παραμένοντας στα… πιτς, την ίδια ώρα που ο ένας του αδερφός, σηκώνει την μπάλα για να καρφώσει ο άλλος σε αγώνα των Μπακς.

Μία χρονιά.. μαρτύριο για τον οργανισμό και τον ίδιο τον Γιάννη φτάνει στο τέλος της, ο ίδιος πάντως δεν χάνει το χαμόγελό του. Και φρόντισε να το δείξει σε όλον τον κόσμο, σε μια ανάρτηση με υπαινιγμούς για την στάση των Μιλγουόκι Μπακς και γενικότερα όσους αμφισβητούν το work ethic του.

Τα «ελάφια» πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στα οκτώ τελευταία παιχνίδια απέναντι στους επίσης αδιάφορους Μέμφις Γκρίζλις και ανέβηκαν στο 31-47 της κατάταξης στην Ανατολή, έχοντας χάσει προ πολλού το «τρένο» της post season.

Παιχνίδι στο οποίο για μία ακόμα φορά έμεινε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός δράσης, την ίδια ώρα που παρακολούθησε από τον πάγκο τα αδέρφια του με τα πολιτικά του ρούχα και όχι την αθλητική του περιβολή.

Δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, οι Μπακς κάνουν business και σκέφτονται μονάχα την επόμενη ημέρα τους. Γι’ αυτό και εφαρμόζουν αυτό που έχουν μεταφέρει και στον ίδιο τον σούπερ σταρ τους, πως δεν προτίθενται να τον χρησιμοποιήσουν μέχρι το τέλος της σεζόν καθώς τον θέλουν υγιή για παν ενδεχόμενο.

Είτε να καταστρώσουν το πλάνο της επόμενης ημέρας με τον ίδιο ως αφετηρία και να ενισχυθούν, είτε κάνοντάς τον ανταλλαγή. Αν και με το… τεντωμένο σχοινό στο οποίο ακροβατούν οι δύο πλευρές, το δεύτερο ενδεχόμενο μοιάζει σαφώς πιο πιθανό ενόψει καλοκαιριού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από την άλλη που λατρεύει το παιχνίδι και το άθλημα, ζορίζεται μακριά από την ενεργό δράση και θέλει να μπει και να παίξει. Για την ώρα πάντως, φρόντισε να ενημερώσει τους ακολούθους του για την απρόσκοπτη δουλειά που ρίχνει στις προπονήσεις, σε μία ανάρτηση με υπόνοιες και αιχμές ως προς την στάση των «ελαφιών», καθώς στην λεζάντα των τριών φωτογραφιών του από την προπόνηση, έγραψε ότι... «Ποτέ δεν έχω χάσει καμία μέρα δουλειάς. Καλύτερα ρωτήστε εμένα».

Οι σχέσεις ανάμεσα στον Γιάννη και τα «ελάφια» έχουν ψυχρανθεί τους τελευταίους μήνες, με την έκβαση της υπόθεσης να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Λιγό μετά την ανάρτηση της δημοσίευσης, ο Κάιλ Κούζμα σχολίασε κάτι που μπορεί να σημαίνει πολλά αφού έγραψε… «Μην μας αφήνεις Βασιλιά». Ενέργεια που όπως ήταν λογικό έφερε… χαμό από κάτω.