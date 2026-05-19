Καθώς η σεζόν του NBA ολοκληρώνεται, οι μεταγραφικές φήμες για το καλοκαίρι κορυφώνονται, με το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Η σχέση του Έλληνα σούπερ σταρ με τους Μιλγουόκι Μπακς έχει κλονιστεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, καθώς ο ίδιος έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για τη διοικητική λειτουργία της ομάδας και τη διαχείριση του τραυματισμού του.
Αυτή η ένταση δείχνει ότι το προσεχές καλοκαίρι θα φέρει ριζικές αλλαγές, με τον «Greek Freak» να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τα «Ελάφια» για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Μάλιστα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος Εβάν Σάιντερι θεωρεί δεδομένη τη φυγή του, χαρακτηρίζοντάς την σχεδόν ως μια τυπική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί σύντομα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πέντε επικρατέστεροι προορισμοί μέσω ανταλλαγής για τον Αντετοκούνμπο είναι οι Μπόστον Σέλτικς, οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Μαϊάμι Χιτ, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς.