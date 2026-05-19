Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως θα αποχωρήσει από τους Μπακς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Καθώς η σεζόν του NBA ολοκληρώνεται, οι μεταγραφικές φήμες για το καλοκαίρι κορυφώνονται, με το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η σχέση του Έλληνα σούπερ σταρ με τους Μιλγουόκι Μπακς έχει κλονιστεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, καθώς ο ίδιος έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για τη διοικητική λειτουργία της ομάδας και τη διαχείριση του τραυματισμού του.

Αυτή η ένταση δείχνει ότι το προσεχές καλοκαίρι θα φέρει ριζικές αλλαγές, με τον «Greek Freak» να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τα «Ελάφια» για πρώτη φορά στην καριέρα του.

The Celtics, Heat, Knicks, Lakers, and Timberwolves are the teams expected to pursue Giannis Antetokounmpo on the trade market, per @ShamsCharania on @PatMcAfeeShow.



It now feels like a formality Giannis is finally moved this summer from the Bucks. — Evan Sidery (@esidery) May 18, 2026

Μάλιστα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος Εβάν Σάιντερι θεωρεί δεδομένη τη φυγή του, χαρακτηρίζοντάς την σχεδόν ως μια τυπική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πέντε επικρατέστεροι προορισμοί μέσω ανταλλαγής για τον Αντετοκούνμπο είναι οι Μπόστον Σέλτικς, οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Μαϊάμι Χιτ, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς.