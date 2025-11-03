Ψάξτε τον δεύτερο στο πεδίο δράσης του Γιάννη Αντετοκούνμπο γιατί την πρωτιά, δεν την αφήνει.

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι, φορτσάτος από το μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα και τη διάκριση που του έλειπε, μπήκε στη σεζόν 2025-26 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αποφασισμένος να πάρει τους Μπακς, των χαμηλότερων προσδοκιών φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, από το χέρι.

Επιβλητικός, «θυελλώδης». Μοιάζει με… τυφώνα που παρασέρνει τα πάντα στο διάβα του. Που σαρώνει. Τα χρόνια περνάνε, το NBA όμως και ο κόσμος του δεν έχει βρει τον τρόπο να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ή έστω να τον περιορίσει. Κάθε άλλο.

Κάθε σεζόν που περνάει, ο Greek Freak εμφανίζεται όλο και πιο κυριαρχικός στο παιχνίδι του. Γράφει νούμερα, σηκώνει τα «ελάφια» στις πλάτες του. Ένας σούπερ σταρ που παίζει και άμυνα, σίγουρα υποτιμημένος στον καιρό του. Κάποιοι άνθρωποι, αξίες και πρόσωπα, αναγνωρίζονται στον βαθμό που τους αρμόζει, αφότου σταματήσουν να βρίσκονται στο πάλκο. Αυτό πιθανότατα θα συμβεί και με τον δις MVP της κανονικής διάρκειας του «μαγικού κόσμου» που έχει μπει φουριόζος.

Μετά τις πρώτες πέντε του συμμετοχές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολουθεί τον Ταϊρίς Μάξι στο σκοράρισμα με 34,2 ανά παιχνίδι ενώ δεν απέχει και τόσο (Νο4) στα ριμπάουντ που «κατεβάζει» ανά ματς, κοντά σε Γουεμπανιάμα, Γιόκιτς και Σαμπόνις.

Ένα τεράστιο όνομα που συνδυάζει την συμβολή με την αποτελεσματικότητα και την «οικονομία» αφού δεν χρειάζεται να πάρει τόσες προσπάθειες για να «γράψει» το κοντέρ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έχει δουλέψει αρκετά το σουτ μέσης απόστασής τους τελευταίους μήνες με τον κόουτς Μιχάλη Καλαβρό στο πλάι του, ξέρουν οι πάντες τι θα κάνει. Η πρόβλεψη όμως δεν σημαίνει αυτόματα και αντιμετώπιση όπως «λένε» και οι αριθμοί.

Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς, όταν πατάει ζωγραφιστό δεν έχει αντίπαλο. Η αποτελεσματικότητα ήταν ούτως ή άλλως ένα στοιχείο στο παιχνίδι του, το οποίο είχε δουλέψει με το πέρασμα των χρόνων όπως δείχνει και η «καμπύλη» του ποσοστού στα σουτ εντός παιδιάς. Με την τρέχουσα περίοδο να αποτελεί αποκορύφωμα.

Σε αυτά τα 5 παιχνίδια μέχρι ώρας, ο σούπερ ήρωας Γιάννης που μέχρι και επίδοξους κλέφτες σταματά, σουτάρει/εκτελεί με το «αστρονομικό» 68,4%. Ακραίο ποσοστό, φυσικά το μεγαλύτερο στο NBA για μη σέντερ ή/και παίκτες που έχουν ρόλο στις ομάδες τους (πάνω από 15′ συμμετοχής). Και εκείνος το έχει κάνει με 32.6′. Απλά απίστευτος.

Την τελευταία τριετία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που βρίσκεται διαρκώς στον… αφρό, έχει σταθερά πάνω από 60% σε δίποντα και – σαφώς λιγότερα – τρίποντα. Αυτό που γίνεται όμως μέχρι στιγμής φέτος, σε περιορισμένο βέβαια αριθμό αγώνων, ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Ποιος να τον σταματήσει όμως όταν η αντίπαλη ρακέτα μοιάζει με μαγνήτης για τον ίδιο;