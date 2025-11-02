Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι στο Μιλγουόκι Μπακς – Σακραμέντο Κινγκς (01/11, 133-135). Ποια ήταν η «εξήγησή» του;

Οι Μιλγουόκι Μπακς δέχτηκαν την πρώτη τους εντός έδρα ήττα για τη φετινή σεζόν στο NBA.

Οι Σακραμένο Κινγκς μπόρεσαν να «περάσουν» (01/11, 133-135) από το «σπίτι» των «ελαφιών», κερδίζοντας σε ένα ματς, που ήταν «ανοιχτό», μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την απουσία του κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (31/10, 120-110) φώναξε ξανά «παρών», με μία «γεμάτη» στατιστική.

Ο Έλληνας φόργουροντ σε 32’11΄΄ συμμετοχής μέτρησε 26 πόντους, με 11 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ. Ωστόσο, στο τέλος έγινε… μοιραίος.

Mε το σκορ 132-131 υπέρ των Σακραμέντο Κινγκς και με ελάχιστα δευτερόλεπτα να μένουν στο ρολόι, ο «σταρ» των Μιλγουόκι Μπακς είχε την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.

Ωστόσο, πήρε μία λάθος απόφαση και 19’’ πριν το τέλος και «έδωσε» την μπάλα στους «βασιλιάδες».

Αρκετό ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του, μετά τη λήξη του ματς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι στο ματς, ωστόσο, ο ίδιος είπε πως αυτό δεν έγινε στο παιχνίδι.

Για την ακρίβεια, ανέφερε πως βοήθησε μία κυρία από… ληστεία! Όπως ανέφερε ο Έλληνας φόργουροντ ένας άνθρωπος, προσπάθησε να κλέψει το πορτοφόλι από μία γυναίκα.

Ωστόσο, όταν το είδε αυτό έτρεξε να τη σώσει και δέχθηκε μία αγκωνιά στο μάτι του, με αποτέλεσμα να του μαυρίσει.

Κι όμως, αυτή ήταν η «εξήγηση» του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά από ένα ματς, που πολλές φορές δέχτηκε δυνατά φάουλ, ώστε να τον «κόψουν» οι αντίπαλοί του.

Russell Westbrook shows the ONLY way of stopping Giannis Antetokounmpo 😳



pic.twitter.com/Bqe2vigYUL — BasketNews (@BasketNews_com) November 1, 2025

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για το μαυρισμένο του μάτι:

«Ήμουν στο Pick-N-Save, ενώ πλήρωνα τα ψώνια μου, είδα έναν τύπο που ετοιμαζόταν να αρπάξει ένα πορτοφόλι από μια κυρία. Του είπα: ‘Γεια σου φίλε, τι κάνεις; Σταμάτα’. Πήγα λοιπόν και τον άρπαξα και γύρισε και με χτύπησε με τον αγκώνα στο μάτι, αλλά μετά τον άρπαξα, τον έβαλα στο πάτωμα, πήρα το πορτοφόλι και το έδωσα στην κυρία και η κυρία ήταν ασφαλής. Πλήρωσα και για τα ψώνια της, επειδή ήταν σε σοκ και τα σχετικά. Ξέρεις, ήρθε η αστυνομία και πήρε τον τύπο. Δεν ξέρω, τον συνέλαβαν. Μετά από αυτό, γύρισα σπίτι, έκανα κάποια θεραπεία και κοιμήθηκα».

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τι δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: