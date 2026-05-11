Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μία επική απάντηση σε έναν φίλο των Μπακς, με αφορμή την… διακριτικότητά του!

Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τα playoffs, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο του για διακοπές, μοιράζοντας τις ημέρες του ανάμεσα στην Ελλάδα, όπου επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλά και το Μιλγουόκι.

Κατά τη σύντομη επιστροφή του στις ΗΠΑ, ο «Greek Freak» επέλεξε να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του στον ζωολογικό κήπο της πόλης, όπου ένας φίλαθλος τον αναγνώρισε αλλά επέλεξε συνειδητά να μην τον πλησιάσει για να μην τον ενοχλήσει, κάνοντας μάλιστα μια σχετική ανάρτηση στα social media.

Το περιστατικό πήρε ευχάριστη τροπή όταν ο ίδιος ο Γιάννης εντόπισε τη δημοσίευση στην πλατφόρμα «X» και απάντησε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, ευχαριστώντας τον θαυμαστή του για τη διακριτικότητα και την εκτίμηση που έδειξε στην ιδιωτική του στιγμή.

«Σε ευχαριστώ πολύ που δε με ενόχλησες. Το εκτιμώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο.