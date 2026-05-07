Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μάλλον θα γνωρίζει σύντομα τι μέλλει γενέσθαι με την παρουσία του στους Μπακς.

Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό τους από το NBA, οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν στρέψει ήδη την προσοχή τους στην επόμενη ημέρα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή με τον Τέιλορ Τζένκινς στο «τιμόνι» της τεχνικής ηγεσίας.

Παρ’ όλα αυτά, το μείζον ζήτημα που απασχολεί τον οργανισμό είναι το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον συνιδιοκτήτη της ομάδας, Τζίμι Χάσλαμ, να τοποθετείται επίσημα κατά την παρουσίαση του νέου προπονητή.

Ο Χάσλαμ επιχείρησε να αποσαφηνίσει το τοπίο γύρω από την παραμονή του «Greek Freak», θέτοντας ως ορόσημο για την επίλυση του θέματος τη διεξαγωγή του επερχόμενου NBA Draft.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

«Ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην άμεση επικοινωνία με τον Γιάννη, απολύτως κανένα και πάντα ξέραμε ποια ήταν η θέση του.

Νομίζω ότι κι εκείνος πάντα ήξερε ποια ήταν η δική μας θέση. Κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν. Οπότε, κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες, θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει ένα max συμβόλαιο και θα μείνει μαζί μας ή αν θα αγωνιστεί κάπου αλλού».