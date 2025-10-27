Μία ακόμα σεζόν για… MVP, έχει αρχίσει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αντί να «φρενάρει» εκείνος γκαζώνει.

Την πρώτη τους ήττα στη νέα αγωνιστική περίοδο γνώρισαν τα «ελάφια» του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ με 118-113, χάνοντας στις λεπτομέρειες. Παιχνίδι στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε για άλλη μία φορά τα… δικά του, αλλά δεν ήταν αρκετός.

Περισσότερες οι λύσεις και μεγαλύτερος ο πλουραλισμός για την παρέα του Μόμπλι, κόντρα στους Μπακς που είχαν σοβαρά ζητήματα στον «άσο», εν τη απουσία του Κέβιν Πόρτερ και του Κόουλ Άντονι ενώ δεν είχαν και τον Κάιλ Κούζμα.

Το πάλεψε όσο μπορούσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του με το triple double να του γλιστράει (ξανά) από τα χέρια στο… τσακ. Άλλη μία κυριαρχική και χορταστική εμφάνιση στο ξεκίνημα της σεζόν από τον φουριόζο Greek Freak που έχει μπει με… άγριες διαθέσεις. Κι όλα αυτά απέναντι σε μία ομάδα που την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχε το καλύτερο ρεκόρ. Κάτι δείχνει η εκκίνηση των Μπακς, παρά την ήττα στην 3η στροφή.

«Θα είμαστε μία ομάδα ατόμων που θα παίζουν σκληρά, θα κάνουν φάσεις, θα έχουν σωστές αποστάσεις, παίκτες που θα βάζουν ελεύθερα σουτ και παίκτες που δίνουν τα πάντα κάθε βράδυ. Θα είναι μάχη κάθε βράδυ.», υποσχέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του και συνέχισε.

«Δεν έχει σημασία ποιος παίζει. Ακόμη κι αν δεν παίζω θα έχουμε την ίδια νοοτροπία. Ίσως πριν από δύο χρόνια να λέγαμε ‘Α, ο Κούζμα, ο Πόρτερ, ο Κόουλ δεν παίζουν και αν έπαιζαν ίσως να είχαμε…’ Έχουμε τελειώσει με αυτό. Δεν έχει σημασία. Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά. Θα πάμε στην έδρα μας, θα παίξουμε με τους Νικς και ελπίζω να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη.»

Το κοντέρ για τον Έλληνα σούπερ σταρ σταμάτησε στους 40 πόντους με 14/20 σουτ, τα 14 ριμπάουντ, τις 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και δύο μόνο λάθη σε μόλις 33′ συμμετοχής. Το βάρος που είχε να σηκώσει ήταν μεγάλο και ο χρόνος παρουσίας του στο παρκέ, προβλεπόμενος.

Κάπως έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΒΑ που αρχίζει μία σεζόν με 100+ πόντους, 40+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ στα πρώτα του τρία παιχνίδια. Και το πέτυχε και άνετα…

Πόντοι: 108

Ριμπάουντ: 48

Ασίστ: 21

Η ολοένα και πιο οικονομική του μάλιστα έκδοση συνεχίζεται από πέρυσι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει γίνει «οδοστρωτήρας» και έχει βελτιώσει αρκετά το mid-range του σε τέτοιο βαθμό που έχει πετύχει 2/3 παιχνίδια με πάνω από 70% εντός παιδιάς.

Giannis Antetokounmpo has the most games in NBA history with 40+ PTS on 70% FG. pic.twitter.com/TE3dqrFxWB — Real Sports (@realapp) October 27, 2025

«Είναι καταπληκτικό. Γι’ αυτό φροντίσαμε να διατηρήσουμε τα λεπτά συμμετοχής του σε αυτό το εύρος των 33 λεπτών, επειδή ξέραμε ότι αυτό θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Γιάννη, ένα παιχνίδι με έντονη σωματική δραστηριότητα αφού θα έπρεπε να ήταν ο κύριος χειριστής της μπάλας.

Κρατάει την μπάλα με το χέρι για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Αυτό είναι κουραστικό, κι όμως, είναι ακόμα πρόθυμος να μπει στη ρακέτα και να του γίνουν φάουλ. Αυτός είναι απλώς ο εαυτός του.

«Τον χτυπούν, τον πιάνουν και τον κρατούν, είναι απίστευτο πόσες φορές τον χτυπούν στα χέρια. Είναι σαν τον Σακίλ Ο’Νιλ», τόνισε ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς μετά τον αγώνα.

Σε πρώτα τρία παιχνίδια, ο Αντετοκούνμπο έχει μέσο όρο 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και επτά ασίστ ανά ματς και σουτάρει με 68,3%, ποσοστό υψηλότερο από κάθε άλλον μετά το 72,1% του Σακίλ Ο’Νιλ από τη σεζόν 1993-94 ενώ έχει μέσο όρο τουλάχιστον 30 πόντους ανά παιχνίδι.