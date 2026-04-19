Ακόμα και οι πέτρες γνωρίζουν τον «Βασιλιά». Μιλάμε για μία μυθική καριέρα, στην οποία ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει πετύχει ΤΑ ΠΑΝΤΑ στο διάβα της. Σχεδόν 25 χρόνια από όταν μπήκε στον «μαγικό κόσμο» του NBA, ο Τζέιμς όχι απλά δικαίωσε τις προσδοκίες που έφερε η επιλογή του στο Νο1 του draft του 2003 αλλά έφτιαξε το δικό του… βασίλειο με αναρρίθμητες κορυφές και ρεκόρ. Επιτεύγματα που ούτε στο πιο «τρελό» του όνειρο δεν είχε φανταστεί.

Όπως κι αυτό που συνέβη πριν από μερικές ώρες, ξημερώματα Κυριακής 19/4 στην Ευρώπη, στο Λος Άντζελες. Εκεί όπου έλαβε χώρα το «πιο τρελό πράγμα» που έχει συμβεί στην καριέρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των playoffs με τους Χιούστον Ρόκετς.

Σε ένα matchup που οι «λιμνάνθρωποι» κατέβηκαν δίχως τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς που βρίσκονται εκτός εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες για άγνωστο διάστημα ενώ οι «ρουκέτες» δεν είχαν τον δικό τους σταρ, Κέβιν Ντουράντ, στη σύνθεσή τους.

Η συνύπαρξη του «Βασιλιά» με τον γιο του Μπρόνι στο παρκέ, ο οποίος πήρε το βάπτισμα του πυρός σε ματς της post season στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ήταν ένα από τα πιο «τρελά πράγματα» που του έχουν συμβεί ποτέ σε αυτήν την μυθική καριέρα, όπως δήλωσε ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

«Είναι πολλά τα ‘τρελά’ που συνέβησαν σε εμένα φέτος. Αλλά το να μοιράζομαι το παρκέ σε αγώνα των playoffs με τον γιο μου… Αυτό ήταν το πιο τρελό πράγμα που έχει συμβεί στην καριέρα μου. Ήταν πολύ ωραίο που ήταν εκεί μπροστά ο αδερφός του, η αδερφή του, η μαμά του, η γιαγιά του. Αυτό είναι απίστευτο, η μητέρα μου να παρακολουθεί τον γιο της και τον εγγονό της να παίζουν μαζί σε ματς των playoffs», επεξήγησε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που συνδύασε αυτήν την μοναδική εμπειρία με το θετικό αποτέλεσμα στην εκκίνηση της 19ης σεζόν του σε playoffs.

Για τους Λέικερς «καθάρισε» ο Λουκ Κέναρντ των 27 πόντων που είχε και 4 ριμπάουντ και τρεις τελικές πάσες σε περίπου 38′ παρουσίας στο παρκέ. Θέλοντας και μη, κλειστό το ροτέισον του Ρέντιγκ που είδε τον 41χρονο ΛεΜπρόν να σημειώνει ένα ακόμα double double με 19 πόντους και 13 ασίστ ενώ κατέβασε και 5 ριμπάουντ.