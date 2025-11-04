Ένας Γιάννης Αντετοκούνμπο από άλλο… πλανήτη! «Καθάρισε» μόνος του τους Ιντιάνα Πέισερς με μία απίθανη καλαθάρα και στο τέλος του αγώνα μάς «μετέφερε» το πώς το «έζησε» ο ίδιος!

Ένας Γιάννης Αντετοκούνμπο να τον… πιεις στο ποτήρι! Ένας Γιάννης Αντετοκούνμπο από άλλο… πλανήτη!

Η σεζόν του «Greek Freak» έχει ξεκινήσει «μαγικά» και οι Μιλγουόκι Μπακς «ανέβηκαν» στο 5-2 στη βαθμολογία τους στο NBA, μετά από μία τρομερή εμφάνιση.

Το «εμπόδιο» των Πέισερς στην Ιντιάνα μόνο εύκολο δεν ήταν, αλλά ο «σταρ» των «ελαφιών» είχε την απάντηση στο… τέλος!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο του ζωγραφιστού δεν έχει αντίπαλο στο NBA (video) Ψάξτε τον δεύτερο στο πεδίο δράσης του Γιάννη Αντετοκούνμπο γιατί την πρωτιά, δεν την αφήνει.

Με το ματς να είναι στην απόλυτη ισορροπία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε την ευθύνη και με μία απίθανη καλαθάρα «τελείωσε» τους αντιπάλους του, δίνοντας τη νίκη με 117-115 (04/11) στην ομάδα του!

Κι όλα αυτά, ενώ ολοκλήρωσε το ματς με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 31’44’’ συμμετοχής!

Φυσικά, μετά τη λήξη του ματς ακολούθησαν οι έξαλλοι πανηγυρισμοί, με τον Έλληνα φόργουροντ να «ξεσπάει» για έναν συμπαίκτη του. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες στον Μάιλς Τέρνερ, που αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Ιντιάνα Πέισερς το καλοκαίρι.

Για αυτό, και ο «ηγέτης» των Μιλγουόκι Μπακς, μετά το buzzer-beater του ζήτησε «ησυχία» και «αποδοκίμασε» τους φίλους των γηπεδούχων, όπως έκαναν οι ίδιοι στον συμπαίκτη του!

Πώς «έζησε» την απίθανη καλαθάρα του ο Αντετοκούνμπο

«Μπορείς να ζήσεις αν αστοχήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν σουτάρεις», αυτά ήταν τα μερικά από τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά το νικητήριο καλάθι του.

«Αποτυπώνοντας» όλη τη νοοτροπία του, μέσα σε λίγες λέξεις. Παράλληλα, ο «Greek Freak» μάς μετέδωσε τα όσα «έζησε» στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Το «πώς» μπόρεσε να «καθαρίσει» τους Ιντιάνα Πέισερς; Αρκεί να δούμε τις δηλώσεις του, μετά τη λήξη του αγώνα…

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Νομίζω ότι απέμεναν 14″ στο χρονόμετρο. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε παρόμοια θέση με αυτή την ομάδα. Ήθελα απλά να σιγουρέψω ότι θα πάρω εγώ το τελευταίο σουτ. Μία ή δύο κατοχές πριν, πήρα ένα σουτ που δεν ήταν καλό και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ‘ξεκίνα την ντρίμπλα σου στα 6″, πάρε το σουτ στα 2″ ή στο 1” και σούταρε καλά’. Κάτι που έκανε και μπήκε μέσα.

Είναι ένστικτο. Ξέρετε, τη στιγμή που έκανα την περιστροφή, αισθάνθηκα ότι ερχόταν ο αντίπαλος και για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου είδα τον Μάιλς (Τέρνερ) να είναι κάτω από το καλάθι, αλλά ήξερα ότι απέμενε ένα δευτερόλεπτο και έπρεπε να πάρω το σουτ, οπότε την έβαλα στο χέρι μου, τη σούταρα, τη σούταρα καλά και πήγε μέσα.

Μπορείς να ζήσεις αν αστοχήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν σουτάρεις. Μπορώ να πάω να κοιμηθώ αν έχω πάρει το σουτ και το έχω χάσει, γιατί θα μπω στα αποδυτήρια και θα κοιτάξω τους συμπαίκτες μου στα μάτια, λέγοντας ‘δικό μου το λάθος, θα βάλω το επόμενο’. Αν όμως δεν πάρεις το σουτ, πονάει.

Οπότε ναι έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή θέση. Κάποιες φορές έχω αστοχήσει, κάποιες έχω ευστοχήσει. Ο κόσμος δεν θυμάται τις φορές που αστόχησες, θυμάται όμως όλες τις φορές που έβαλες το καλάθι. Οπότε είμαι χαρούμενος για αυτό».